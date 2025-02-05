РНБО зобов’язала переглянути критерії критичності підприємств: хто ще зможе отримати "бронь"

Відповідно до рішення РНБО, бронювання зможуть отримати працівники теплоенерго, водоканалів та компаній з управління побутовими відходами.

Президент Володимир Зеленськй ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає, серед іншого, бронювання енергетиків, працівників водоканалів та ЖКГ.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, було доручено вдосконалити критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ. Зауважимо, що саме стутус критичності дозволяє підприємству бронювати своїх працівників від мобілізації.

Зокрема, надається можливість бронювання від мобілізації для "військовозобов'язаних працівників суб'єктів господарювання, які надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами в обсягах не більше 75 відсотків від загальної кількості військовозобов'язаних працівників таких суб'єктів господарювання".

Також вказані:

підприємства та організації, уповноважені Міноборони на здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг;

підприємства, які мають договори з військовими частинами ЗСУ, іншими військовими формуваннями, вищими військовими навчальними закладами, здійснюють виробництво (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, перелік, кількість (обсяги) та вартість яких визначаються Міністерством оборони;

виробники електричної та теплової енергії, до складу яких входять виробничі (генерувальні) потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ. Зокрема, щодо них не застосуватимуть критерій відсутності заборгованості зі сплати податків.

Нагадаємо, що Кабмін визначив, хто підпадає під 100% "броні".

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