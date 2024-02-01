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Роберта Мецола зробила важливу заяву щодо фінансової підтримки України

Роберта Мецола зробила важливу заяву щодо фінансової підтримки України

Роберта Мецола / Фото: Associated Press

Вона каже, що гроші нашій державі треба виділити вже сьогодні, а не завтра.

Рішення про надання Україні 50 млрд євро фінансової допомоги повинно бути ухвалене сьогодні, а не завтра.

Так вважає президент Європейського парламенту Роберта Мецола.

За її словами, рішення повинно бути ухвалене сьогодні, а не завтра. Та ухвалене одностайно. В іншому разі легітимність ЄС буде підірвано.

"Україна - наш найвищий пріоритет. Нам потрібні домовленості сьогодні, які мають бути домовленостями 27. Це вплине на нашу легітимність, наш авторитет і нашу передбачуваність. Безпека України - це безпека Європи", - заявила вона у Брюсселі після прибуття на позачергове засідання Європейської Ради.

Вона також додала, що в питанні виділення України фіндопомоги Європейський парламент є “співзаконодовцем”.

"Європейський парламент хоче проголосувати за це рішення якнайшвидше для того, щоб надіслати чіткі меседжі про те, що ми знаємо, що Україна потребує 50 млрд євро для того, щоб і далі битися в цій війні для всіх нас, тому тріалог триває, переговори тривають. Усе, що нам потрібно, то це рішення сьогодні, бо Україні потрібні гроші вчора, а не завтра чи післязавтра. Тому рішення має бути ухвалено сьогодні, і я сподіваюся, що ми зможемо надати новини, яких Україна відчайдушно потребує сьогодні", - наголосила Роберта Мецола.

Нагадаємо, що у Білому домі запевнили, що у Конгресі США є двопартійна підтримка України.

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