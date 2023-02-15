"Роби аборт, бо ти на візку": на Буковині жінка з інвалідністю, попри осуд, народила п'яту дитину

Жителька села Просикуряни Чернівецької області Марія Посівнич у січні народила свою п'яту дитину. Через травму жінка вже 11 років пересувається на колісному кріслі.

Про це пише "Суспільне".

Марія Посівнич 11 років тому впала з шостого поверху та отримала травму хребта. Від того часу вона пересувається на колісному кріслі, їй боляче вставати з ліжка. Проте Марія виховує 5 дітей. Останнє своє немовля вона народила в січні 2023 року.

Жінка каже, що після травми вона завагітніла, тоді медики рекомендували їй зробити аборт, бо вона не зможе виносити немовля. Але жінка відмовилася.

Фото: Суспільне

"Дехто пише: "Нащо народжувати так багато дітей?", "Що ти можеш дати тій дитині, якщо ти сама на інвалідному візку?". Є такі лікарі, які кажуть: "Вам треба перев’язати труби". Я розумію, що я справді фізично слабка, я справді фізично не можу піти на рибалку чи пограти з дітьми у футбол, але я стараюся багато приділяти їм часу. Ми з ними бавимось дуже багато, УНО граємо, розмальовуємо", - каже Марія.

Найстаршій доньці жінки уже 15 років. Найменший син - ще немовля, він народився в січні 2023 року. Марія зізнається, що остання вагітність їй далася дуже складно.

У догляді за дітьми жінці допомагають чоловік та її старші діти.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка народила свою 18-ту дитину. Дівчинка стала шостою сестричкою в родині, а ще в неї є 12 братиків.

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