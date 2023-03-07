Робили "бавовну" в Росії: у Києві прощаються з чотирма бійцями ДРГ, загиблими в Брянській області (фото)

Українські диверсанти робили "бавовну" в Росії та в глибокому тилу ворога.

У Києві 7 березня прощаються з чотирма бійцями диверсійно-розвідувальної групи з добровольчого батальйону "Братство". Вони загинули на кордоні Брянської області Росії у різдвяну ніч, 25 грудня 2022 року. Наймолодшому Герою було 19 років. Військові виконували найскладніші завдання на території, підконтрольній ворогу.

Панахида за загиблими Максимом Михайловим, Юрієм Горовцем, Тарасом Карпюком та Богданом Ляговим розпочалася в Михайлівському соборі. Потім українці попрощаються із захисниками на Майдані Незалежності. Поховають бійців на Байковому кладовищі.

ТСН.ua зібрав, що відомо про загиблих Героїв.

Про диверсантів, які робили "бавовну" в Росії стало відомо після їхньої загибелі. Фото та відео з операцій добровольців опублікував лідер батальйону Дмитро Корчинський у Мережі.

Фото: Дмитро Корчинський

Богдан Лягов - "Аполлон", 19 років

Наймолодшому загиблому Богдану Лягову з позивним "Аполлон" було всього 19 років. Побратими хлопця розповіли, що через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії, 26 лютого, хлопець пішки прийшов на інший берег Києва, щоб вступити до добровольчого батальйону.

Богдан Лягов, "Аполлон" / Фото: Батальйон Братство Дмитра Корчинського

Тарас Карпюк - "Тарасій", 38 років

Загиблий "Тарасій" пройшов Майдан разом із побратимом та кілька разів був поранений. Став одним із перших добровольців, які поїхали воювати в АТО. Під Іловайськом отримав поранення у бою з ворогом.

Тарас Карпюк, "Тарасій" / Фото: Батальйон Братство Дмитра Корчинського

Максим Михайлов - "Непийпиво", 32 роки

Максим Михайлов полюбляв козацький стиль, шив жупани, грав на балалайці, курив люльку. "Непийпиво" відкрив кав'ярню у центрі Києва, яку назвав "Постапокаліптична". Чоловік соромився свого російського прізвища Михайлов, тому позивний йому був ближчий. У нього залишилася наречена Єлизавета. Святкування весілля пара хотіла влаштувати після 29 грудня, однак захисник загинув.

"Єдиний, хто про це (про смерть - ред.) говорив - це Максим. Він сказав, що хоче, щоб його поховали в козацькому жупані, з шаблею, у шароварах. Обов'язково, щоб виконував думи Тарас Компаніченко...", - розповів "Апострофу" побратим загиблих Осип Луганський.

Максим Михайлов, "Непийпиво" / Фото: Батальйон Братство Дмитра Корчинського

Юрій Горовець - "Святоша", 34 роки

"Святоша" 2014 року разом із побратимами приєднався до добровольчого батальйону "Шахтарськ". Їхній підрозділ боронив Іловайськ. До повномасштабного вторгнення Росії Горовець брав участь в акціях проти "Партії Шарія" та ОПЗЖ, московського патріархату та телеканалів зрадника Віктора Медведчука. Після 24 лютого "Святоша" став командиром групи українських диверсантів у "Братстві".

Юрій Горовець, "Святоша" / Батальйон Братство Дмитра Корчинського

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