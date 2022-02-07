Робили все можливе, щоб врятувати дитину: на Рівненщині 24-річна жінка народила дорогою до лікарні

Робили все можливе, щоб врятувати дитину: на Рівненщині 24-річна жінка народила дорогою до лікарні

Жінка народила в кареті швидкої допомоги.

У Рівненській області 24-річна дівчина народила дорогою до лікарні. Попри складні пологи, мати та немовля добре почуваються.

Про це у Facebook повідомив Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Медиків викликали у неділю, 6 лютого, до села Пляшева Дубенського району до дівчини, в якої почались пологи.

"Пацієнтка перебувала на 38 тижні вагітності. У жінки почалися перейми, проте до медиків вона не зверталася. Коли перейми посилились - зателефонували на лінію 103", - повідомили медики.

Проте дорогою до лікарні дівчина почала народжувати. Медики вирішили прийняти пологи в салоні швидкої допомоги.

"Пологи виявилися з ускладненнями - навколо шиї немовляти тричі була обгорнута пуповина. Проте медики швидкої зробили все можливе, аби жінка народила живу і здорову дитину", - йдеться у повідомленні.

Завдяки зусиллям медиків жінка народила здорового сина. Матір та немовля госпіталізували до Дубенської районної лікарні.

Нагадаємо:

В Одеській області 29-річна мати поїла немовля самогоном, щоб дитина міцно спала та не заважала їй плачем. Жінка розводила алкоголем дитячі суміші. Згодом вона написала заяву про відмову від дитини.

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