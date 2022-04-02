"Робимо все, щоб населення найшвидше повернулося у свої домівки" - генерал-майор Віктор Ніколюк

Росіяни змушені відводити свої війська від Чернігова.

Окупанти РФ виводять війська з Чернігівської області, а в деяких населенних пунктах регіону ЗСУ їх витісняють.

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Про це Суспільному розповів командувач військ оперативного командування "Північ" Герой України генерал-майор Віктор Ніколюк.

За його словами, росіяни змушені відводити свої війська від Чернігова, бо ЗСУ їм добре насипали, через це окупанти розбиті морально, стан техніки плачевний, забезпечення боєприпасами відсутнє.

"Такий факт є, вони наразі відводять війська, ми завдаємо вогневі ураження – виганяємо ворога з нашої території. Ми приймаємо всі заходи, щоб населення якнайшвидше могло повернутися до своїх домівок і продовжувати життя. Також зараз ми проводимо заходи по відновленню інфраструктури – це світло, вода. Проводимо розмінування території. Думаю, протягом до 5 діб ми всі ці заходи виконаємо", - розповідає Ніколюк.

Командувач ОК "Північ" зазначає, що ЗСУ зараз вже на підступах до Чернігова і заходять в села Ягідне, Іванівка, Золотинка, Шестовиця, Лукашівка, Слобода.

"На сьогодні туди заходять підрозділи територіальної оборони, які проводять заходи по розмінуванню території, збору зброї, зачищення території, фільтраційні заходи тощо. Розчищення від мінно-вибухових предметів, щоб можна було відкрити дорогу сполученням Київ-Чернігів. Плануємо, що за декілька діб ми ці заходи виконаємо. По інших населених пунктах – ми продовжуємо виконання заходів. Михайло-Коцюбинське, поки не буду стверджувати, там проходять заходи, але дуже скоро буде нашим", - розповідає Ніколюк.

Він зазначає, що хоча росіяни й оголосили про відхід, як такого виводу військ не було - бойові дії продовжуються.

"Росіяни оголосили про відхід, але як такого відводу військ не було. Навпаки, бойові дії продовжувалися, вони завдавали авіаційні та артилерійські удари, як по наших підрозділах, так і по Чернігову. Вони були направлені на нанесення збитків і загрози життю місцевому населенню. Тому ми продовжуємо виконання завдань. Було прийнято ряд військових заходів, які спонукали їх розпочати відхід. Коли ми 31 березня зайшли в одне з сіл, вони не збиралися виходити, але після того, як ми завдали вогневі ураження, буквально за декілька годин вони вийшли з села. В подальшому, вже за селом, ми продовжували наносити вогневі ураження, тому що ми не ведемо вогонь по нашим селам, використовуємо лише тактику дії дрібних підрозділів", - розповідає генерал-майор.

За його словами, своїх загиблих окупанти закопують на місцях, тому точну їх кількість сказати поки важко. Лише на чернігівському напрямку в найактивніші дні бойових дій було близько 15-ти батальйонно-тактичних груп противника. Це орієнтовно від 15 до 20 тисяч особового складу.

Нагадаємо, що у Чернігівській області захисники України роздобули собі 2 танки та БТР окупантів.