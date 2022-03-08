Робимо все, щоб зупинити гуманітарну катастрофу - очільник Київської області

Кулеба зазначив, що на сьогодні Київська область продовжує стояти на захисті столиці.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба наголошує, що робиться усе для того, аби зупинити гуманітарну катастрофу на Київщині.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні, розміщеному у Facebook.

Кулеба зазначив, що на сьогодні Київська область продовжує стояти на захисті столиці.

"Макарів, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, інші населені пункти - постійно тут ведуться бої. Російський окупант продовжує накопичувати війська та техніку і обстрілювати житлові масиви та соціальну інфраструктуру нашої області", - сказав він.

Голова ОВА наголосив, що російські загарбники погрожують головам громад у області розправою та вимагають здавати населені пункти.

"Цього не буде, нас не залякати. Ми не здаємося і не збираємось відступати. Ми відчуваємо, що ворог втомлений та деморалізований. А ми - ні, ми витримаємо та продовжуємо давати відсіч. Бо ми на своїй землі, ми вдома. Боятися мають вони - окупанти та злочинці", - підкреслив Кулеба.

Він нагадав, що основним питанням на сьогодні залишається гуманітарна допомога.

"Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, Бородянка, Ворзель. Мешканці цих населених пунктів вимушено перебувають в бомбосховищах вже котрий день. Без води та їжі. Окупанти не дають гуманітарних коридорів, не дають гарантій припинення вогню... Ми робимо все, щоб зупинити гуманітарну катастрофу на Київщині", - додав Кулеба.

13 день війни, 8 березня. Сьогодні, як ніколи, хочеться, щоб наші жінки, наші діти були в безпеці, були поруч з нами. Але, на жаль, ворог атакує цинічно та підло. Погрожує головам громад розправою та вимагає здати наші, українські міста. Проте Київська область продовжує стояти на захисті столиці. Про поточну ситуацію на Київщині розповів під час брифінгу. #Київщина #stoprussia Опубліковано Олексієм Кулебою Вівторок, 8 березня 2022 р.

Нагадаємо, Київ продовжує укріплюватися і готуватися до оборони міста. Зараз ворог сіятиме багато брехні, провокуючи паніку. Не піддавайтеся!

Читайте також: