Робіть запас: українців попередили про можливий дефіцит ліків

Дефіциту ліків немає / © Pixabay

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Українцям варто сформувати запас необхідних ліків на 2–3 місяці через загрозу перебоїв у постачанні. Дефіциту базових препаратів наразі немає, але ризики зберігаються для тих, хто приймає імпортні ліки.

Про це в етері «КИЇВ24» сказав очільник правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комаріда.

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Водночас він не радить скуповувати препарати наперед, адже це може створити дефіцит для людей, які їх потребують.

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«Більшість ліків мають аналоги, виробників та імпортерів, тому масштабного дефіциту очікувати не варто, однак через атаки РФ на фармсклади та аптеки певні перебої можливі», — уточнив він.

Чи є в Україні дефіцит ліків після ударів по складах — що відомо

Російські атаки на фармацевтичні склади не спричинили дефіциту ліків в Україні, а аптечні мережі мають запаси на один-два місяці.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на директора Державного експертного центру МОЗ Едема Адаманова.

З його слів, аптечні мережі та дистриб’ютори перебудовують ланцюги постачання, зберігають ліки меншими партіями та залишають більше продукції на складах у Європі.

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Великі міжнародні виробники також мають запаси на європейських складах і за потреби можуть швидко доправити їх до України. Частина препаратів може продаватися в міжнародному пакуванні, але з інструкцією українською мовою.

3 вересня унаслідок російської атаки було пошкоджено один із найбільших фармацевтичних складів в Україні — логістичний комплекс «Біокон» у Бориспільському районі Київської області.

Також повідомлялося, що склад фармацевтичної компанії Teva в Україні 3 вересня двічі зазнав ударів внаслідок російських атак.

8 вересня російські військові двома балістичними ракетами атакували склад одного з найбільших дистриб’юторів фармацевтичної продукції «Оптіма-Фарм» у Києві.

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