Працівників із відстрочкою можуть почати масово звільняти: у Раді зробили гучну заяву щодо мобілізації

Бронювання від мобілізації / © ТСН

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Зміни у правилах бронювання можуть суттєво ускладнити діяльність критично важливих підприємств.

Про це заявив народний депутат від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в коментарі «УНІАН».

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Відповідаючи на запитання про наслідки змін у бронюванні, він зазначив: «Це може дуже негативно вплинути загалом на роботу критично важливих підприємств: енергетика, зв’язок та оборонно-промислові підприємства. Це одна історія».

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Крім того, за словами нардепа, важливішим є інший момент.

«Якщо вони прибирають критерії квоти, яку зараз роблять студенти, багатодітні батьки, доглядальники, тоді роботодавцеві просто немає сенсу тримати цих людей, їх просто звільнятимуть», — сказав він.

Федієнко нагадав, що йдеться про проєкт постанови щодо критеріїв критичності та бронювання, яким займається уряд.

«Там виписали прямою нормою, що прибирається 23 стаття, яка регулює відстрочку. Раніше було так: якщо працює 100 людей, 50 могли забронювати, а 50 — це були ті, які під 23 статтею, які мають відстрочку, не бронювання. Вони виступали квотою. Якщо зараз їх прибирають, то ці 50 людей просто непотрібні роботодавцеві», — пояснив він.

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На уточнення, як можна завадити ухваленню такої норми, парламентар зауважив, що треба «сказати Кабміну, щоб таку дурню не ухвалювали».

Нагадаємо, уряд України, ймовірно, готує посилення мобілізації та нові вимоги до бронювання військовозобов’язаних. До рук народного депутата Ярослава Железняка потрапив документ із пропозиціями скоротити квоти для підприємств і посилити контроль за наданням броні.

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