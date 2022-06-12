В Україні можуть збільшити робочий день

Робочий день в українців може збільшитись до 12 годин: за яких умов це можливо

Робочий день в українців може збільшитись до 12 годин: за яких умов це можливо

На період дії воєнного стану українці можуть працювати до 12 годин на день. За яких умов - роз'яснили в Управлінні Держпраці.

До війни багато підприємств на території України працювали у дві, а то й у три зміни. Зараз більшість підприємств працюють в одну зміну. Тому роботодавці мають право збільшити тривалість робочої зміни з 8 годин до 12, що вже немало з них і зробили.

Яким чином встановлюється 12-годинний робочий день? Чи обов'язково погоджувати із профспілкою або ж достатньо розпорядження (наказу) роботодавця? В Управлінні Держпраці пояснили ситуацію із запровадженням 12-годинного робочого дня.

Порядок переведення на 12 годинний робочий день

Роботодавці не можуть розв'язувати таке питання одноосібно. Вони повинні повідомляти своїх працівників про зміну умов праці.

Роботодавець повинен погодити рішення про встановлення 12 годинного робочого дня з профспілкою. Також необхідно буде запровадити підсумований облік робочого часу. Це витікає з вимог ст. 61 КЗпП.

В умовах воєнного стану не застосовують попередження працівників про зміну істотних умов праці (режиму роботи) за два місяці (ст. 3 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Тому запровадження підсумованого обліку робочого часу може оформлюватися розпорядчим документом роботодавця, але потрібна згода профспілки.

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