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Риболовля мало не закінчилася трагедією: на Київщині неповнолітню уразило струмом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Риболовля мало не закінчилася трагедією: на Київщині неповнолітню уразило струмом

Лінія електропередачі / Фото: Поліція Київської області

Дівчина зачепила високовольтну лінію електропередач.

У Білоцерківському районі Київської області неповнолітню під час риболовлі уразило струмом. Дівчина - у важкому стані у лікарні.

Про це інформує пресслужба поліції Київської області.

"Хлопець разом з дівчиною проводили час на одній з водойм міста Сквира. В момент, коли 16-річна закидала вудку, волосінь зачепила високовольтну лінію електропередач, після чого дівчина впала на землю", - сказано у повідомленні. 

За даними правоохоронців, постраждалу негайно шпиталізували до Білоцерківської лікарні. Вона - у важкому стані з термічними опіками більшості тіла.

Нагадаємо, на Тернопільщині посеред вулиці від удару струмом загинув 13-річний хлопець.

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Дата публікації
Перегляди
160
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