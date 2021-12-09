Робота для людей з інвалідністю в Україні є, але її не надто багато: що пропонують та які умови

Робота для людей з інвалідністю в Україні є, але її не надто багато: що пропонують та які умови

Показником цивілізованості суспільства та поширеності інклюзивних програм є, зокрема, наявність робочих місць для людей з інвалідністю.

Щороку 3 грудня наша країна разом з міжнародною спільнотою відзначає день людей з інвалідністю. В сучасній Україні протягом певного часу впроваджуються інклюзивні програми. Держава та бізнес прагнуть створювати такі умови, аби люди з особливими потребами не відчували себе обмеженими. Показником цивілізованості суспільства та поширеності інклюзивних програм є, зокрема, наявність робочих місць для людей з інвалідністю. Обмежені фізичні можливості не мають закривати людині двері до нормальної роботи, стабільного прибутку та професійного зростання.

Як показує статистика порталу grc.ua, робота для людей з інвалідністю є, але її не надто багато. Особи з обмеженими можливостями можуть подаватися на 7% актуальних вакансій.

Середня заробітна плата – 14 200 грн. Розгляньмо скільки роботодавців пропонують ту чи іншу суму:

· 8 800-16 900 грн – 49% від всіх вакансій на сайті grc.ua;

· 16 900-25 000 грн – 26%;

· 25 000-33 100 грн – 13%;

· 33 100-41 200 грн – 8%;

· більш ніж 41 200 грн – 4%.

Отже, приблизно 25% роботодавців пропонують заробітну плату на рівні 1000 доларів і вище. Це не надто відрізняється від ситуації по українському ринку праці в цілому.

У яких сферах найчастіше та найрідше пропонують роботу

На першому місці з великим відривом знаходиться сегмент продажів – 26%. Другу позицію, поступаючись більш ніж удвічі, розділили між собою дві категорії – адміністративний персонал та початок кар’єри/студенти (по 12%). Трійку лідерів замикають інформаційні технології, інтернет та телекомунікації – 11%.

Наступні позиції виглядають наступним чином:

· робітничий персонал – 9%;

· будівництво, нерухомість – 6%;

· мистецтво, розваги, мас-медіа/маркетинг реклама, PR – по 5%;

· консультування – 2,6%;

· наука та освіта – 2,1%.

Як бачимо, люди з обмеженими можливостями можуть знаходити роботу у престижних сферах. Таке бажане для багатьох «айті» взагалі знаходиться у трійці лідерів.

Давайте тепер розглянемо аутсайдерів, тобто сфери з найменшою активністю:

· виробництво, сільське господарство/безпека – по 0,3%;

· спортивні клуби, фітнес, салони краси/вищий менеджмент – по 0,2%;

· закупівлі/ юристи/ інсталяція та сервіс – по 0,1%.

Окремо виділимо декілька сфер, які розташувалися у середині рейтингу: банки, інвестиції та лізинг (1%), медицина, фармацевтика (0,8%), бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства (0,7%).

Де найбільше та найменше платять

Першу позицію поділили між собою дві сфери – інформаційні технології, інтернет, телекомунікації та вищий менеджмент (по 28 700 грн). Другу позицію зайняло будівництво та нерухомість (27 400 грн), третю – маркетинг, реклама та PR (26 700 грн).

Далі рейтинг виглядає наступним чином:

· виробництво, сільське господарство – 25 100 грн;

· домашній персонал – 22 400 грн;

· консультування – 21 300 грн.

Найменший рівень заробітної плати пропонують у таких сферах:

· банки, інвестиції, лізинг – 14 000 грн;

· адміністративний персонал/бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства – по 13 700 грн;

· медицина, фармацевтика – 10 600 грн.

Окремо відзначимо відносно високий рівень прибутку у категоріях «наука та освіта» (18 800 грн) та «робітничий персонал» (21 200 грн). Люди на початку кар’єри, без досвіду можуть розраховувати на середній прибуток на рівні 15 700 грн.

Про умови праці

Отже, для тих, хто знаходиться на початку професійного шляху, є хороші новини: 74% роботодавців готові найняти працівника взагалі без досвіду. Наявність досвіду від 1 до 3 років вимагають 22% компаній, від 3 до 6 років – 3%, більш ніж 6 років – 1%.

Склалася хороша ситуація і для тих, хто шукає постійне, стабільне робоче місце: повну зайнятість пропонують 65% роботодавців. На часткову зайнятість можна розраховувати в 34% випадків. Варіанти «стажування» та «проектна робота» пасуть задніх з 0,5%.

«Пандемійні» реалії життя позначилися і на сегменті ринку праці для людей з інвалідністю: дистанційну роботу пропонують 46% роботодавців. На повний день можна влаштуватися в 36% випадків, на змінний графік – у 8%. Гнучкий графік пропонують 9% компаній, вахтовий метод – лише 1%.

Висновки: Люди з обмеженими можливостями зараз можуть влаштуватися на роботу в різні сфери та розраховувати на стабільний прибуток. Звісно, все залежить від досвіду та навичок кожного конкретного працівника. Український бізнес прямує у вірному напрямку, прагнучи працевлаштовувати людей з особливими потребами. Подібні ініціативи просуваються на законодавчому рівні (наприклад, закон «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю»), найбільш активні у цьому сенсі роботодавці отримують пільги. Будемо сподіватися, що ця тенденція буде лише зміцнюватися.

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