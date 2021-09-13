Робота для українців в країнах Балтії: яка зарплата та яких фахівців шукають

Потрібні фахівці практично в усіх напрямках.

Серед українських кандидатів, які шукають роботу в країнах Балтії (Литва, Латвія, Естонія), найбільше шансів офіційно працевлаштуватися і переїхати жити на берег Балтійського моря у IT-фахівців (28% всіх актуальних вакансій регіону на кадровому порталі grc.ua), кваліфікованих робітників (13%), кандидатів зі сфери виробництва і сільського господарства (9%), транспорту / логістики (9%) і кадровиків / рекрутерів / тренерів / HR-фахівців (6%). Середня заробітна плата в країнах Балтії становить близько 54 тис. грн.

ЕСТОНІЯ

Максимально високий середній оклад пропонують роботодавці Естонії (понад 95 тис. грн):

14% естонських компаній готові платити українським кандидатам в діапазоні від 54 до 78.9 тис. грн;

43% вакансій регіону пропонують оклад до 107.2 тис. грн;

14% пропозицій про роботу для українців в Естонії обіцяють компенсацію від 163.8 тис. грн.

Найчастіше шукають:

програмістів (40% всіх вакансій і найвищі оклади);

працівників сфери "мистецтво, розваги, мас-медіа" (20%);

фахівців маркетингу та PR (потрібні SMM-менеджери, контент-райтери і маркетологи).

Знання англійської мови на рівні не нижче Upper -Intermediate - обов'язкова умова. Естонську мову знати не обов'язково, але бажано. Також, кандидат повинен володіти основними інструментами онлайн-просування, розбиратися в аналітиці (Google, Fb, Insta) і мати досвід проведення та організації фото і відео зйомки).

Обіцяють до 90 тис. грн, таких вакансій 5% від всіх актуальних вакансій в Естонії.

Крім цього, шукають:

фахівців з сфери управління персоналом (5%).

рекрутерів зі знанням англійської мови та міжнародним досвідом підбору персоналу. Обіцяють часткову зайнятість і допомогу з переїздом.

5% вакансій регіону відкриті для вищого менеджменту.

Найчастіше також шукають:

технічних директорів;

директорів з інновацій;

IT- директорів.

Пропонують від 150 тис. грн, юридичну допомогу з оформленням документів, компенсацію вразі переїзді і оплату житла протягом перших трьох місяців.

ЛАТВІЯ

На другому місці за рівнем середньої заробітної плати, яку пропонують кандидатам з України - Латвія (середній оклад близько 56 тис. грн).

Латвійські роботодавці найактивніше шукають:

програмістів і розробників (33% всіх вакансій регіону);

IT-консультантів;

девелоперів;

IT-інженерів;

big data інженерів;

аналітиків;

фахівців з візуалізації.

Вимоги роботодавців до IT-фахівців залежать від мови програмування і інструментів, які використовуються в роботі, але знання англійської, стресостійкість, комунікабельність і готовність працювати в команді - обов'язкові для 89% вакансій. Середня компенсація категорії - 107 тис. грн.

17% вакансій в Латвії відкриті для працівників зі сфери "Виробництво, сільське господарство". Заробітна плата коливається від 46 до 89 тис. грн і залежить від кваліфікації працівника, знання мови (англійська, естонська, німецька) та профілю робіт.

Шукають також:

будівельників;

с / г робітників;

робітників на виробництво;

технологів;

агрономів;

виконробів.

Обіцяють соціальні гарантії, передбачені законодавством ЄС, оплату оренди житла або надання гуртожитку.

Крім цього, 12% роботодавців категорії пропонують допомогу в оформленні дозволу на проживання в ЄС.

8% вакансій регіону відкриті для:

логістів;

транспортників;

експедиторів;

водіїв-далекобійників.

Заробітна плата - від 67 тис. грн. Не залежно від напрямку, обов'язковий досвід від 3 років, відсутність судимостей і готовність працювати в команді.

ЛИТВА

Найменший середній оклад кандидатам з України пропонують компанії з Литви - 47 тис. грн.

Литовські роботодавці шукають:

будівельників;

с / г робітників;

робітників на виробництво;

зварювальників;

суднобудівних робітників;

монтажників (55% всіх актуальних вакансій регіону, відкритих для українців).

Пропонують від 34 тис. грн, легальне працевлаштування, проживання за рахунок роботодавця і погодинну оплату праці. Знання англійскої або литовської мови - не потрібно.

13% вакансій відкриті для фахівців з профсфери "Транспорт, логістика". Потрібні:

водії-далекобійники;

експедитори;

менеджери з продажу.

Заробітна плата - від 46 тис. грн, шукають людей з високим рівнем стресостійкості і вмінням домовлятися в будь-яких, навіть найскладніших умовах.

9% вакансій регіону відкриті для IT-фахівців. Потрібні:

розробники;

full-stack програмісти.

Компенсація - від 82 тис. грн. Бонусом обіцяють легальне працевлаштування в ЄС, допомогу з оформленням документів для сім'ї, можливість комбінувати віддалену і офісну роботу і компенсацію житла протягом перших трьох місяців.

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