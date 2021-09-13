Робота для українців в країнах Балтії: яка зарплата та яких фахівців шукають

Потрібні фахівці практично в усіх напрямках.
Серед українських кандидатів, які шукають роботу в країнах Балтії (Литва, Латвія, Естонія), найбільше шансів офіційно працевлаштуватися і переїхати жити на берег Балтійського моря у IT-фахівців (28% всіх актуальних вакансій регіону на кадровому порталі grc.ua), кваліфікованих робітників (13%), кандидатів зі сфери виробництва і сільського господарства (9%), транспорту / логістики (9%) і кадровиків / рекрутерів / тренерів / HR-фахівців (6%). Середня заробітна плата в країнах Балтії становить близько 54 тис. грн.
ЕСТОНІЯ
Максимально високий середній оклад пропонують роботодавці Естонії (понад 95 тис. грн):
- 14% естонських компаній готові платити українським кандидатам в діапазоні від 54 до 78.9 тис. грн;
- 43% вакансій регіону пропонують оклад до 107.2 тис. грн;
- 14% пропозицій про роботу для українців в Естонії обіцяють компенсацію від 163.8 тис. грн.
Найчастіше шукають:
- програмістів (40% всіх вакансій і найвищі оклади);
- працівників сфери "мистецтво, розваги, мас-медіа" (20%);
- фахівців маркетингу та PR (потрібні SMM-менеджери, контент-райтери і маркетологи).
Знання англійської мови на рівні не нижче Upper -Intermediate - обов'язкова умова. Естонську мову знати не обов'язково, але бажано. Також, кандидат повинен володіти основними інструментами онлайн-просування, розбиратися в аналітиці (Google, Fb, Insta) і мати досвід проведення та організації фото і відео зйомки).
Обіцяють до 90 тис. грн, таких вакансій 5% від всіх актуальних вакансій в Естонії.
Крім цього, шукають:
- фахівців з сфери управління персоналом (5%).
- рекрутерів зі знанням англійської мови та міжнародним досвідом підбору персоналу. Обіцяють часткову зайнятість і допомогу з переїздом.
- 5% вакансій регіону відкриті для вищого менеджменту.
Найчастіше також шукають:
- технічних директорів;
- директорів з інновацій;
- IT- директорів.
Пропонують від 150 тис. грн, юридичну допомогу з оформленням документів, компенсацію вразі переїзді і оплату житла протягом перших трьох місяців.
ЛАТВІЯ
На другому місці за рівнем середньої заробітної плати, яку пропонують кандидатам з України - Латвія (середній оклад близько 56 тис. грн).
Латвійські роботодавці найактивніше шукають:
- програмістів і розробників (33% всіх вакансій регіону);
- IT-консультантів;
- девелоперів;
- IT-інженерів;
- big data інженерів;
- аналітиків;
- фахівців з візуалізації.
Вимоги роботодавців до IT-фахівців залежать від мови програмування і інструментів, які використовуються в роботі, але знання англійської, стресостійкість, комунікабельність і готовність працювати в команді - обов'язкові для 89% вакансій. Середня компенсація категорії - 107 тис. грн.
17% вакансій в Латвії відкриті для працівників зі сфери "Виробництво, сільське господарство". Заробітна плата коливається від 46 до 89 тис. грн і залежить від кваліфікації працівника, знання мови (англійська, естонська, німецька) та профілю робіт.
Шукають також:
- будівельників;
- с / г робітників;
- робітників на виробництво;
- технологів;
- агрономів;
- виконробів.
Обіцяють соціальні гарантії, передбачені законодавством ЄС, оплату оренди житла або надання гуртожитку.
Крім цього, 12% роботодавців категорії пропонують допомогу в оформленні дозволу на проживання в ЄС.
8% вакансій регіону відкриті для:
- логістів;
- транспортників;
- експедиторів;
- водіїв-далекобійників.
Заробітна плата - від 67 тис. грн. Не залежно від напрямку, обов'язковий досвід від 3 років, відсутність судимостей і готовність працювати в команді.
ЛИТВА
Найменший середній оклад кандидатам з України пропонують компанії з Литви - 47 тис. грн.
Литовські роботодавці шукають:
- будівельників;
- с / г робітників;
- робітників на виробництво;
- зварювальників;
- суднобудівних робітників;
- монтажників (55% всіх актуальних вакансій регіону, відкритих для українців).
Пропонують від 34 тис. грн, легальне працевлаштування, проживання за рахунок роботодавця і погодинну оплату праці. Знання англійскої або литовської мови - не потрібно.
13% вакансій відкриті для фахівців з профсфери "Транспорт, логістика". Потрібні:
- водії-далекобійники;
- експедитори;
- менеджери з продажу.
Заробітна плата - від 46 тис. грн, шукають людей з високим рівнем стресостійкості і вмінням домовлятися в будь-яких, навіть найскладніших умовах.
9% вакансій регіону відкриті для IT-фахівців. Потрібні:
- розробники;
- full-stack програмісти.
Компенсація - від 82 тис. грн. Бонусом обіцяють легальне працевлаштування в ЄС, допомогу з оформленням документів для сім'ї, можливість комбінувати віддалену і офісну роботу і компенсацію житла протягом перших трьох місяців.
Читайте також:
- Робота у Німеччині для українців: які вакансії там пропонують, за які гроші та як оформити документи.
- Польща планує спростити процедуру одержання карти побиту: які зміни чекають на заробітчан
- Робота у Польщі для українців: що пропонують, скільки платять та як оформити документи.