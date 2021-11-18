Робота із зарплатою від 20 тисяч гривень у Харкові: де і ким працюючи можна заробити такі гроші

Робота із зарплатою від 20 тисяч гривень у Харкові: де і ким працюючи можна заробити такі гроші

Найбільш оплачуваними у Харкові є ІТ-фахівці, веб-дизайнери і менеджери з продажу.

Мати роботу від якої отримуєш задоволення, а також яка приносить чималі гроші - мрія кожного. На сьогодні більш-менш гідна зарплата має бути не меншою 20 тисяч гривень, вважають пошукачі.

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Яку роботу за такі гроші пропонують на ринку праці в Харкові - дізнавався ТСН.ua.

Вакансії із заробітною платою від 20 000 гривень у Харкові

На сайтах пошуку роботи у Харкові здебільшого найбільше заробляють ІТ-фахівці, веб-дизайнери, менеджери з продажу, стрімери та аналітики.

Front-end Developer (React)

Зарплата: 60 000 – 120 000 грн.

Вимоги: досвід роботи від 5 років. Вища освіта. Front-end розробник має створювати інтерфейси і займатися побудовою архітектури фронтенду, оновлювати існуючу кодову базу та архітектуру, розробляти нову та оптимізувати поточні функціональності.

Кандидат на посаду має знати HTML5, CSS3 на професійному рівні, Bootstrap, SASS/LESS (SCSS), DOM, HTTP, REST, JavaScript-розробки для web (JavaScript/ECMAScript), Redux/React Redux, Node.js, мати навички роботи з інструментами збирання та автоматизації: Webpack, Gulp.

Серед інших вимог: вища технічна освіта, досвід роботи у високонавантажених веб-проектах, досвід роботи з WebSocket, Web Workers, Jest і з іншими фреймворками/бібліотеками (Vue, Angular тощо).

UX/UI Designer

Зарплата: 30 000 – 50 000 грн.

Вимоги: знати кілька програм: Figma, Photoshop, Illustrator, After Effects, HTML/CSS. Працівникові треба буде проектувати інтерфейси для сайту та інших проектів компанії, створювати інтерактивні прототипи інтерфейсів, анімувати графік для акцій, статей, супроводжувати маркетингові проекти - рекламні кампанії, соціальні мережі, публікації в ЗМІ.

Менеджер ресторану, розважального комплексу.

За цю посаду роботодавці пропонують від 19 600 - 22 500 грн за 15 робочих змін.

Вимоги: має бути досвід на аналогічні посаді від 1 року та середня спеціальна освіта, як мінімум

Аналітик з продажу

Зарплата: 25 000 грн.

Вимоги: досвід роботи від 1 року. Вища освіта, відмінний користувач - MS Office (Excel і PowerPoint, бухгалтерських програм: 1С Підприємство: 8.2, знання методів збору та обробки інформації, знання інструментів бізнес-аналітики, вміння працювати з великими масивами даних, вирішувати складні не однозначні завдання, мати аналітичні здібності, гнучкість мислення, посидючість, уважність.

Обов'язки: робота із клієнтською базою, прогнозування продажів; формування зведених звітів з торгівлі з аналітичними висновками, надання статистичних даних та розрахунків для вирішення бізнес-завдань, створення презентацій, розрахунок рентабельності акцій, що запускаються.

УНІАН

Менеджер з продажу

Роботодавець пропонує 20 000 – 50 000 грн заробітної плати. Сюди входить ставка +% від продажів.

Серед вимог: досвід роботи від 1 року, вміння вести переговори з вже напрацьованими та потенційними клієнтами компанії, права категорії В та досвід водіння.

Водій на авто

Тут зарплату обіцяють розміром 20 000 – 25 000 грн.

Вимоги: досвід роботи в таксі або службі доставки, вік від 21 року, наявність посвідчення водія, акуратне водіння, пунктуальність, презентабельний зовнішній вигляд,ввічливість, догляд за авто, підтримання його у чистоті.

Обов'язки: пасажирські перевезення у межах міста Харків.

Продавець-консультант

Зарплата: 15 000 – 25 000 грн +%. Роботодавець пропонує три категорії заробітку: мінімальний - 15 000 грн, середній 17 000-22 000 грн., високий від 25 000 грн.

Вимоги: бажання добре заробляти та розвиватися, мати інтерес до вивчення новинок у світі електроніки, проявляти ініціативу у навчанні бути відповідальним і віку від 18 до 33 років. В обов'язки входить консультування клієнтів.

Що пропонує центр зайнятості у Харкові

Серед вакансій, які у листопаді цього року пропонує Державна служба зайнятості у Харкові здебільшого робітничі спеціальності із невисокою зарплатнею в середньому від 6 до 10 тисяч гривень.

Авторемонтник: від 6,100 грн

Токар: від 6,100 до 9,800 грн

Тракторист: від 7 000 до 12 000 грн.

Укладальник-пакувальник 8 000 - 9 000 грн,

Фармацевт: від 12 000 грн;

Формувальник тіста: від 10 000 грн;

Фрезерувальник: від 6 до 12 000;

Швачка: від 6,100 до 12 000;

Юрисконсультант: від 6 000 до 10 000 грн.

Нагадаємо, що в Україні зменшилася зарплата. Середня заробітна плата українців у жовтні знизилася на 300 грн - до 17,7 тис. грн.

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