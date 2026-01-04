Робота мрії через 3–5 років: ШІ назвав професії, за які платитимуть найбільше

Професії майбутнього

Український ринок праці у найближчі роки зазнає суттєвих змін. Навіть після завершення війни попит на кадри формуватиметься під впливом цифровізації, масштабного відновлення країни та переходу до “зелених” технологій. Уже зараз експерти радять замислюватися, які спеціальності матимуть найбільші перспективи — як для молоді, так і для тих, хто планує змінити професію.

За прогнозом штучного інтелекту GPT, через 3–5 років в Україні найбільше цінуватимуть фахівців у сферах технологій, інженерії, медицини та логістики. Саме ці напрями стануть ключовими для економічного відновлення та розвитку країни.

Професії майбутнього: кого шукатимуть роботодавці

IT і технології

Найвищий попит прогнозують на спеціалістів зі штучного інтелекту, аналітиків даних, експертів з кібербезпеки, а також UX/UI-дизайнерів, які створюють зручні цифрові сервіси.

Зелена енергетика

Розвиток відновлюваних джерел енергії зробить затребуваними інженерів з альтернативної енергетики та екологів.

Медицина та біотехнології

Особливу цінність матимуть біоінженери, фахівці з медичних технологій і спеціалісти з догляду за пацієнтами.

Будівництво та робітничі професії

У контексті повоєнної відбудови країни різко зросте потреба у будівельниках, механіках та технічних фахівцях.

Логістика

Популярними залишатимуться менеджери ланцюгів постачання, водії та оператори спеціальної мобільної техніки.

Освіта

Зростатиме попит на онлайн-викладачів, а також педагогів традиційних дисциплін, які поєднують навчання з цифровими інструментами.

Аналітики наголошують: ключовою перевагою на ринку праці стане здатність до перекваліфікації та розвиток цифрових навичок. Саме гнучкість і готовність навчатися допоможуть українцям залишатися конкурентними в умовах стрімких змін.

