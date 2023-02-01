СБУ назвала причини обшуків у нардепа від ОПЗЖ Столара

СБУ в середу, 1 лютого, провела обшуки в київського забудовника та депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара. Його підозрюють у причетності до "відмивання" коштів для кума Путіна Медведчука та громадян Росії, які перебувають під санкціями в Україні.

Про це повідомила СБУ.

"Служба безпеки України провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ. На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян рф та рб, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США", - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що обшуки провели, щоб ліквідувати схеми з легалізації фінансових активів.

"Зокрема, йдеться і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що завдають шкоди державній безпеці. Щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни); ст.110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Триває слідство.

Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що в середу, 1 лютого, правоохоронці прийшли з обшуками до київського забудовника і народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Столара.

Раніше в розслідуванні журналістів "Української правди" йшлося про те, що Столар від початку війни і до серпня 2022 року не відвідав жодного засідання Верховної Ради. Депутат втік з України за кілька днів до початку вторгнення та не повертався. Мешкає депутат в елітному районі на Лазурному узбережжі, де найдорожча нерухомість. Саме в цьому районі Ахметов і купив найдорожчу віллу у світі.

Читайте також: