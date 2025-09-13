Робота під час навчання: як студенту зберегти право на відстрочку від мобілізації

Студенти, що одночасно працюють і навчаються, зберігають право на відстрочку / © ТСН.ua

Працевлаштування не є підставою для втрати відстрочки від мобілізації для студентів, які навчаються за денною або дуальною формою. Головні умови збереження цього права — відсутність академічної заборгованості та пропусків занять.

Роз’яснення з цього приводу надав юрист Максим Горностай на порталі «Юристи.UA».

Робота і навчання: чи є ризик втрати відстрочки

За словами юриста, працевлаштування студента не скасовує його права на відстрочку, оскільки це не є підставою, передбаченою законом. Однак ключовим фактором є дотримання умов навчання. Навчальний заклад може перевіряти відвідуваність занять та успішність студента. Пропуски занять без поважних причин можуть призвести до відрахування, а це, своєю чергою, автоматично позбавляє права на відстрочку.

«Ви не втратите відстрочку через влаштування на роботу. Але в університеті є план навчання, який ви маєте виконувати, в тому числі відвідувати заняття. Також можливі перевірки, чи дійсно ви відвідуєте пари», — пояснює Максим Горностай.

Таким чином, доки студент офіційно перебуває у закладі освіти та виконує всі вимоги навчального процесу, його відстрочка залишається чинною.

Яким студентам надається відстрочка від мобілізації

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається певній категорії студентів, згідно зі статтею 23 Закону України № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Це стосується здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, а також асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів.

Головні умови для надання відстрочки:

Форма навчання: Відстрочка надається лише тим, хто навчається за денною або дуальною формою. Студенти заочної форми навчання не мають права на відстрочку.

Послідовність освіти: Особа має здобувати освіту послідовно. Це означає, що відстрочку можна отримати, наприклад, після здобуття ступеня бакалавра і вступу на магістратуру, але не у випадку повторного здобуття освіти того ж ступеня.

Наприклад, особа, яка вже має диплом магістра і знову вступає на магістратуру, щоб отримати іншу спеціальність, не матиме права на відстрочку. Проте, якщо вона після магістратури вступає до аспірантури, це вже вважається послідовним здобуттям вищої освіти, і відстрочка зберігається. Відстрочка діє протягом усього періоду навчання.

Нагадаємо, студенти, що вступали після 25 років, можуть втратити відстрочку. У Раді хочуть обмежити зловживання правом відстрочки від мобілізації для студентів.