Робочий день

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Під час дії воєнного стану роботодавці можуть залучати працівників до надурочних робіт у більшому обсязі, ніж передбачено загальними нормами Кодексу законів про працю. Водночас це не звільняє їх від обов’язку оплачувати такі години у підвищеному розмірі. За погодинної системи оплати праці йдеться про подвійну годинну ставку.

Про це пише видання «Судово-юридична газета».

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Скільки надурочних годин допускається під час війни

Згідно з частиною шостою статті 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», на період дії воєнного стану не застосовуються обмеження, передбачені частиною першою статті 65 КЗпП.

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У звичайних умовах ця норма встановлює граничну тривалість надурочних робіт: не більше чотирьох годин протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

Однак під час воєнного стану ці обмеження не діють. Тому тривалість надурочної роботи для одного працівника може перевищувати зазначені показники.

Водночас відпрацьовані понад норму години не перестають вважатися надурочними та мають оплачуватися відповідно до законодавства.

Як роботодавець повинен оплачувати надурочні роботи

Стаття 106 Кодексу законів про працю, яка регулює оплату надурочних робіт, продовжує діяти й під час воєнного стану.

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Зокрема, передбачено такі правила:

За погодинної системи оплати праці кожна надурочна година оплачується у подвійному розмірі годинної ставки.

За відрядної системи оплати праці працівникові виплачують доплату в розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, який працює за погодинною системою. Така доплата нараховується за всі відпрацьовані надурочні години.

Таким чином, скасування граничних норм тривалості надурочної роботи не означає скасування підвищеної оплати за неї.

Чи можна замінити оплату надурочних робіт відгулом

У Федерації профспілок України наголошують, що компенсація надурочної роботи шляхом надання відгулу не допускається.

Навіть під час воєнного стану роботодавець зобов’язаний оплатити надурочні години за правилами, встановленими статтею 106 КЗпП, а не замінювати таку виплату додатковим часом відпочинку.

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