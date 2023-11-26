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Робота ППО, масована атака безпілотників у РФ та вибухи й знеструмлення на Донбасі: головні новини ночі 26 листопада 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
3384
Час на прочитання
1 хв
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Робота ППО, масована атака безпілотників у РФ та вибухи й знеструмлення на Донбасі: головні новини ночі 26 листопада 2023 року

В майже половині українських областей лунала повітряна тривога

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 26 листопада 2023 року: 

  • У передмісті Києва працювало ППО Читати далі –>
  • У тимчасово окупованих містах Донеччини пролунали вибухи: в деяких районах зникло світло Читати далі –>
  • Війна дронів: росіянам ввижається масована атака безпілотників на Москву та інші регіони Читати далі –>
  • “Ми єдині з Україною”: заява Байдена у День пам'яті жертв Голодомору Читати далі –>
  • Україна сподівається на ППО від партнерів для захисту "зернового коридору" - Зеленський Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
3384
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