Робота ППО, масована атака безпілотників у РФ та вибухи й знеструмлення на Донбасі: головні новини ночі 26 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 26 листопада 2023 року:
- У передмісті Києва працювало ППО Читати далі –>
- У тимчасово окупованих містах Донеччини пролунали вибухи: в деяких районах зникло світло Читати далі –>
- Війна дронів: росіянам ввижається масована атака безпілотників на Москву та інші регіони Читати далі –>
- “Ми єдині з Україною”: заява Байдена у День пам'яті жертв Голодомору Читати далі –>
- Україна сподівається на ППО від партнерів для захисту "зернового коридору" - Зеленський Читати далі –>
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