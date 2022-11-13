Робота ППО на Черкащині та рух окупантів у Маріуполі: головні новини ночі 13 листопада 2022

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Головні новини ночі 13 листопада 2022:
- На Черкащині під час повітряної тривоги спрацювала ППО. Читати далі –>
- У Запоріжжі поліцейські евакуюють людей після ракетного удару. Читати далі –>
- У Маріуполі зафіксований рух сил окупантів. Читати далі –>
- У Маріуполі росіяни зносять будинки. Читати далі –>
- Противник продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Читати далі –>
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