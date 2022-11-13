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Робота ППО на Черкащині та рух окупантів у Маріуполі: головні новини ночі 13 листопада 2022

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
7009
Час на прочитання
1 хв
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Робота ППО на Черкащині та рух окупантів у Маріуполі: головні новини ночі 13 листопада 2022

Фото: Associated Press

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Головні новини ночі 13 листопада 2022:

  • Противник продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
7009
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