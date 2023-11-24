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Робота ППО на Хмельниччині, бази США атаковані на Близькому Сході: головні новини ночі 24 листопада 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
157
Час на прочитання
1 хв
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Робота ППО на Хмельниччині, бази США атаковані на Близькому Сході: головні новини ночі 24 листопада 2023 року

Робота ППО

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 24 листопада 2023 року: 

  • На Хмельниччині ППО знищила ворожий БпЛА Читати далі –>
  • Фінляндія змінить бюджет, щоб збільшити допомогу Україні Читати далі –>
  • Росія заблокувала призначення керівництва ОБСЄ на наступний рік: що вимагає Читати далі –>
  • Бази США в Іраку та Сирії були атаковані ракетами та безпілотниками - Reuters Читати далі –>
  • Південна Корея відмовилася виконувати частину військової угоди з КНДР через порушення Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
157
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