Робота ППО на Хмельниччині, бази США атаковані на Близькому Сході: головні новини ночі 24 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 24 листопада 2023 року:
- На Хмельниччині ППО знищила ворожий БпЛА Читати далі –>
- Фінляндія змінить бюджет, щоб збільшити допомогу Україні Читати далі –>
- Росія заблокувала призначення керівництва ОБСЄ на наступний рік: що вимагає Читати далі –>
- Бази США в Іраку та Сирії були атаковані ракетами та безпілотниками - Reuters Читати далі –>
- Південна Корея відмовилася виконувати частину військової угоди з КНДР через порушення Читати далі –>
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