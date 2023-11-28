Робота ППО на Хмельниччині, ворожий наступ біля Авдіївки та звільнення заручників ХАМАСу: головні новини ночі 28 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 28 листопада 2023 року:
- У Хмельницькій області працювало ППО Читати далі –>
- Росіяни продовжують наступ в районі Авдіївки на шести напрямках: українці відбили понад 30 атак - ISW Читати далі –>
- ХАМАС звільнив нову групу ізраїльських заручників: перемир’я можуть продовжити Читати далі –>
- Байден запевнив, що США продовжать допомагати звільняти заручників ХАМАСу Читати далі –>
- Попри сильний шторм, ворог вивів в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров" Читати далі –>
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