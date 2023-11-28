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Робота ППО на Хмельниччині, ворожий наступ біля Авдіївки та звільнення заручників ХАМАСу: головні новини ночі 28 листопада 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2011
Час на прочитання
1 хв
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Робота ППО на Хмельниччині, ворожий наступ біля Авдіївки та звільнення заручників ХАМАСу: головні новини ночі 28 листопада 2023 року

Під Авдіївкою тривають запеклі бої / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 28 листопада 2023 року: 

  • У Хмельницькій області працювало ППО Читати далі –>
  • Росіяни продовжують наступ в районі Авдіївки на шести напрямках: українці відбили понад 30 атак - ISW Читати далі –>
  • ХАМАС звільнив нову групу ізраїльських заручників: перемир’я можуть продовжити Читати далі –>
  • Байден запевнив, що США продовжать допомагати звільняти заручників ХАМАСу Читати далі –>
  • Попри сильний шторм, ворог вивів в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров" Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
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