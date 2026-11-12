Робота ППО під загрозою через обмеження швидкості Starlink: Київ уже з'ясовує обставини зі США

Starlink / © depositphotos.com

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Чергове обмеження швидкості роботи супутникового зв’язку Starlink негативно впливає на роботу української протиповітряної оборони. Наразі Україна з’ясовує причини цих технічних обмежень зі Сполученими Штатами.

Про це в етері телеканалу «Київ 24» повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, російські окупанти продовжують інтенсивні повітряні атаки, поєднуючи різні типи озброєння:

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Нова хвиля дронів

Протягом дня після нічного масованого удару в повітряний простір України додатково зайшли близько 78 безпілотників, з яких близько 40 — реактивні.

Чотири типи ракет

Під час нічної атаки ворог міг застосувати одразу чотири типи ракет по балістичній траєкторії — російські «Іскандер-М», протикорабельні «Циркон», зенітні С-400, а також північнокорейські балістичні ракети KN-23.

Юрій Ігнат уточнив, що остаточні типи та модифікації застосованих ворогом ракет фахівці встановлять після детального аналізу їхніх уламків на місцях падіння.

Нагадаємо, українські високопосадовці припускають, що швидкість військового супутникового сервісу Starshield обмежили навмисно, аби натиснути на Україну та посилити позиції Росії на мирних переговорах.

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Зазначимо, що 12 листопада президент Володимир Зеленський заявив про те, що українські військові уже кілька днів знову фіксують значні збої в роботі Starshield (захищена мережа супутників Starlink) над територією України.

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