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Робота ППО та вибухи в столиці та регіонах: головні новини ночі 11 жовтня 2024 року

Робота ППО та вибухи в столиці та регіонах: головні новини ночі 11 жовтня 2024 року

Нічна атака РФ по Україні / Фото: Володимир Зеленський

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