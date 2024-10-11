Робота ППО та вибухи в столиці та регіонах: головні новини ночі 11 жовтня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Deep State: противник окупував населені пункти в районі Мирнограда Читати далі –>
- Ворог продавив лівий фланг українських оборонців на Курщині - Deep State Читати далі –>
- На підступах до Києва працювало ППО Читати далі –>
- У Києві було чути вибухи Читати далі –>
- Уночі 11 жовтня 2024 року Україною літали ворожі дрони: де прогриміли вибухи Читати далі –>
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