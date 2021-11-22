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Робота у Херсоні: кому і за що платять від 20 тисяч гривень

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Робота у Херсоні: кому і за що платять від 20 тисяч гривень

pixabay.com

Найпопулярнішими професіями стали водій, менеджер та програміст.

Восени ринок праці традиційно активізується. Багато роботодавців після літа переглядають задачі та, відповідно, штат. Але через пандемію в більшості областей України, цього року з цим справи гірші. У Херсоні можна знайти роботу від 20 тисяч гривень. 

Кореспонденти ТСН.ua  проаналізували популярні сайти з пошуку роботи і з'ясували, кому платять такі гроші у Херсоні.

Перше місце за кількістю вакансій посідає сфера менеджменту та обслуговуванння.

Перекладач у шлюбне агентство\менеджер зі створення пар\оператор чату

Заробітна плата:  від 20 тисяч до 35 тисяч гривень

Вимоги: листування від імені клієнток агентства (Україна) із чоловіками (США) з метою створення серйозних стосунків..

Чат-менеджер, персональний асистент 

Заробітна плата: 20 тисяч гривень 

Вимоги: повна зайнятість, неповна зайнятість, дистанційна робота, готові взяти студента, готові взяти людину з інвалідністю.

Водій на авто

Заробітна плата: 20 тисяч гривень

Вимоги:

  • Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років
  • Досвід роботи обов'язкий
  • Робота на техніці підприємства
  • Досвід в обслуговуванні спецтехніки; знання основних засад роботи гідравліки
  • Стресостійкість
  • Готовність до відряджень
  • Обов'язково наявність прав категорії, С1E, CE

Програміст 

Заробітна плата: до 30 тисяч гривень

Вимоги: повна зайнятість, дистанційна робота. Досвід роботи від 2 років. Вища освіта.

Менеджер із продажів

Заробітна плата: 20 тисяч гривень

Вимоги:

  • Повна зайнятість. Досвід роботи від 1 року
  • Вміння працювати у програмі 1-С 8.2 (вміти створювати документи)
  • Досвід роботи з первинною документацією є обов'язковим
  • Високий рівень комунікабельності - здатність виконувати 30-40 дзвінків з метою прийняти замовлення телефоном

Що пропонує центр зайнятості у Херсоні

Серед вакансій - здебільшого робітничі вакансії, а середня зарплата складає 6 тисяч гривень.

  • Технік із сигналізації - 6 тисяч гривень
  • Інженер - 6 тисяч гривень
  • Бетоняр - 6 тисяч гривень
  • Тракторист - 6 тисяч гривень
  • Вчитель (школа) - 7 тисяч гривень
  • Викладач професійно-технічного навчального закладу - 13 тисяч гривень

Раніше стало відомо, що для більшості українців основне джерело доходу - заробітна плата. Водночас, майже половина українців не має чіткого плану покращення свого фінансового стану. Крім того, середня заробітна плата в жовтні зменшилася на 300 гривень.

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