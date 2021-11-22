Робота у Херсоні: кому і за що платять від 20 тисяч гривень

Робота у Херсоні: кому і за що платять від 20 тисяч гривень

Найпопулярнішими професіями стали водій, менеджер та програміст.

Восени ринок праці традиційно активізується. Багато роботодавців після літа переглядають задачі та, відповідно, штат. Але через пандемію в більшості областей України, цього року з цим справи гірші. У Херсоні можна знайти роботу від 20 тисяч гривень.

Кореспонденти ТСН.ua проаналізували популярні сайти з пошуку роботи і з'ясували, кому платять такі гроші у Херсоні.

Перше місце за кількістю вакансій посідає сфера менеджменту та обслуговуванння.

Перекладач у шлюбне агентство\менеджер зі створення пар\оператор чату

Заробітна плата: від 20 тисяч до 35 тисяч гривень

Вимоги: листування від імені клієнток агентства (Україна) із чоловіками (США) з метою створення серйозних стосунків..

Чат-менеджер, персональний асистент

Заробітна плата: 20 тисяч гривень

Вимоги: повна зайнятість, неповна зайнятість, дистанційна робота, готові взяти студента, готові взяти людину з інвалідністю.

Водій на авто

Заробітна плата: 20 тисяч гривень

Вимоги:

Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років

Досвід роботи обов'язкий

Робота на техніці підприємства

Досвід в обслуговуванні спецтехніки; знання основних засад роботи гідравліки

Стресостійкість

Готовність до відряджень

Обов'язково наявність прав категорії, С1E, CE

Програміст

Заробітна плата: до 30 тисяч гривень

Вимоги: повна зайнятість, дистанційна робота. Досвід роботи від 2 років. Вища освіта.

Менеджер із продажів

Заробітна плата: 20 тисяч гривень

Вимоги:

Повна зайнятість. Досвід роботи від 1 року

Вміння працювати у програмі 1-С 8.2 (вміти створювати документи)

Досвід роботи з первинною документацією є обов'язковим

Високий рівень комунікабельності - здатність виконувати 30-40 дзвінків з метою прийняти замовлення телефоном

Що пропонує центр зайнятості у Херсоні

Серед вакансій - здебільшого робітничі вакансії, а середня зарплата складає 6 тисяч гривень.

Технік із сигналізації - 6 тисяч гривень

Інженер - 6 тисяч гривень

Бетоняр - 6 тисяч гривень

Тракторист - 6 тисяч гривень

Вчитель (школа) - 7 тисяч гривень

Викладач професійно-технічного навчального закладу - 13 тисяч гривень

Раніше стало відомо, що для більшості українців основне джерело доходу - заробітна плата. Водночас, майже половина українців не має чіткого плану покращення свого фінансового стану. Крім того, середня заробітна плата в жовтні зменшилася на 300 гривень.

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