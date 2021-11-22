Робота у Херсоні: кому і за що платять від 20 тисяч гривень

Найпопулярнішими професіями стали водій, менеджер та програміст.
Восени ринок праці традиційно активізується. Багато роботодавців після літа переглядають задачі та, відповідно, штат. Але через пандемію в більшості областей України, цього року з цим справи гірші. У Херсоні можна знайти роботу від 20 тисяч гривень.
Кореспонденти ТСН.ua проаналізували популярні сайти з пошуку роботи і з'ясували, кому платять такі гроші у Херсоні.
Перше місце за кількістю вакансій посідає сфера менеджменту та обслуговуванння.
Перекладач у шлюбне агентство\менеджер зі створення пар\оператор чату
Заробітна плата: від 20 тисяч до 35 тисяч гривень
Вимоги: листування від імені клієнток агентства (Україна) із чоловіками (США) з метою створення серйозних стосунків..
Чат-менеджер, персональний асистент
Заробітна плата: 20 тисяч гривень
Вимоги: повна зайнятість, неповна зайнятість, дистанційна робота, готові взяти студента, готові взяти людину з інвалідністю.
Водій на авто
Заробітна плата: 20 тисяч гривень
Вимоги:
- Повна зайнятість. Досвід роботи від 2 років
- Досвід роботи обов'язкий
- Робота на техніці підприємства
- Досвід в обслуговуванні спецтехніки; знання основних засад роботи гідравліки
- Стресостійкість
- Готовність до відряджень
- Обов'язково наявність прав категорії, С1E, CE
Програміст
Заробітна плата: до 30 тисяч гривень
Вимоги: повна зайнятість, дистанційна робота. Досвід роботи від 2 років. Вища освіта.
Менеджер із продажів
Заробітна плата: 20 тисяч гривень
Вимоги:
- Повна зайнятість. Досвід роботи від 1 року
- Вміння працювати у програмі 1-С 8.2 (вміти створювати документи)
- Досвід роботи з первинною документацією є обов'язковим
- Високий рівень комунікабельності - здатність виконувати 30-40 дзвінків з метою прийняти замовлення телефоном
Що пропонує центр зайнятості у Херсоні
Серед вакансій - здебільшого робітничі вакансії, а середня зарплата складає 6 тисяч гривень.
- Технік із сигналізації - 6 тисяч гривень
- Інженер - 6 тисяч гривень
- Бетоняр - 6 тисяч гривень
- Тракторист - 6 тисяч гривень
- Вчитель (школа) - 7 тисяч гривень
- Викладач професійно-технічного навчального закладу - 13 тисяч гривень
Раніше стало відомо, що для більшості українців основне джерело доходу - заробітна плата. Водночас, майже половина українців не має чіткого плану покращення свого фінансового стану. Крім того, середня заробітна плата в жовтні зменшилася на 300 гривень.
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