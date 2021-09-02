Робота у Польщі для українців: що пропонують, скільки платять та як оформити документи

Сусідня країна є однією з найпопулярніших серед українців, які шукають роботу за кордоном.

Працювати за межами Україні прагне дедалі більше і більше наших громадян. Традиційно найпопулярнішою серед українських заробітчан є Польща, де, за останніми даними, нараховується близько 1,5 мільйонів українських трудових мігрантів.

Яку роботу там пропонують, скільки за неї платять, як оформити документи для виїзду, скільки потрібно мати коштів, щоб виїхати та де краще шукати вакансії: у яких польських містах та на яких сайтах. ТСН.ua зібрав усю актуальну інформацію про заробітки у сусідній країні.

Робота в Польщі для чоловіків, жінок і сімейних пар з дитиною: які існують вакансії

Більшість українців у Польщі працюють на робітничих спеціальностях. Так, серед чоловіків, за даними Міністерства освіти країни, найбільший попит на ринку праці мають:

фахівці з автоматики

покрівельники

слюсарі

техніки дорожнього будівництва

техніки-програмісти

Також дуже затребуваними, особливо у літній період, є сезонні працівники, куди частіше їдуть саме сімейні пари та жінки. До таких вакансій належать галузі сільського господарства та готельно-ресторанного бізнесу. Працедавці у цих галузях найчастіше шукають кандидатів на посади:

збирачів ягід та фруктів

офіціантів

барменів

баристів

покоївок та кухарів

Серед жінок у Польщі популярними є вакансії у сфері краси, але порівняно з робітничими пропозиціями їх набаго менше.

Робота в Польщі для студентів і сезонні роботи

Традиційно для студентів найбільш актуальними є сезонні роботи у вільний від навчання період. Найбільш популярними вакансіями наразі є збір ягід, овочів та фруктів і робота у сфері надання послуг, а також працівники складів. Оскільки останнім часом, особливо під час пандемії, дуже популярними стали логістичні послуги, то для студентів є варіанти роботи пакувальників та кур'єрів.

Для студентів, які хочуть працювати постійно у вільний від навчання час, пропонують роботу у сфері готельно-ресторанного бізнесу та продажів:

бармени

офіціанти

хостес

бариста

продавці

Як отримати запрошення для роботи в Польщі

Дозволом на роботу в Польщі є робоча віза, яка видається на підставі офіційного запрошення роботодавця. Існує два шляхи отримання запрошення: від майбутнього роботодавця або у посередника. Видавання та оформлення запрошення ініціює роботодавець. Запрошення на роботу — це документ, який підтверджує, що роботодавець чи компанія зацікавлені у наймі іноземного громадянина. Запрошення оформлюється польським роботодавцем для конкретної фізичної особи, і підтверджує, що зазначена особа буде офіційно працевлаштована на зазначений час на певному місці з фіксованим окладом.

Це один з найголовніших документів, необхідних для оформлення робочої візи в Польщу. Ініціатором процесу оформлення запрошення майже завжди є роботодавець. Саме він має звернутися до Управління Праці (Urząd Pracy) за місцем реєстрування підприємства і заповнити заяву встановленого зразка.

Наразі українці можуть отримати три види запрошень:

● Для несезонних робіт. Документ видається від імені польського підприємства строком до пів року.

● Для сезонних робіт. Ініціатором оформлення є роботодавець. Строк дії документа до 180 діб.

● Воєводське запрошення. Документ оформлюється від імені воєводи строком на 1-3 роки.

Щоб оформити запрошення або напряму через роботодавця, або через фірму посередника громадянин має надати свої паспортні дані та контакти. Варто зазначити, що найчастіше українцям відкривають робочу візу типу D-05, яка дозволить працювати протягом 6 місяців (180 діб).

Отримавши запрошення, яке дійсне протягом 3-х календарних місяців від дати його оформлення, слід звертатися до візового центру та подати разом з ним інші документи на оформлення робочої візи.

Перелік документів на отримання візи:

● Оригінал та копія робочого запрошення від польського роботодавця.

● Медичний страховий поліс. Зоною покриття полісу має бути Європа, Шенгенська зона або увесь світ, а подавати документ необхідно з копією.

● Оригінал та ксерокопія закордонного паспорта.

● Оригінал та копія внутрішнього паспорта.

● Оригінал ідентифікаційного коду та його копія.

● Дві фотокартки, розміром 3,5 на 4,5.

Готова віза проставляється в закордонному паспорті.

До яких перевірених агенцій звернутися за допомогою для оформлення на роботу

Сьогодні існує безліч агенцій, які обіцяють допомогти з роботою за кордоном, зокрема, і у Польщі. Чимало є і шахраїв та таких, які пропонують неофіційне працевлаштування, що може обернутися негативними наслідками для заробітчанина. Тому краще шукати офіційну роботу через перевірені та зареєстровані агенції, які на ринку вже не один рік і мають хорошу репутацію та схвальні відгуки. Серед таких, наприклад:

Gremi Personal

Razem work

Alliance Group

Kostar company sp z o.o.

Work Service East

Яка середня заробітна плата для українців у Польщі

Заробітні плати у Польщі, звісно, не такі високі як, наприклад, у Німеччині, Чехії, Фінляндії, Італії чи Португалії, однак порівняно з українськими - на порядок вищі, що і приваблює наших громадян. Так, за інформацією рекрутингових агенцій, іноземні працівники можуть отримувати у Польщі від 550 до 900-1200 євро на місяць. Рівень заробітків залежить від спеціальності, досвіду роботи та регіону. Таким чином, середні зарплати фахівців певних сфер в Польщі приблизно такі:

співробітники сфери інформаційних технологій - 1700-2000 євро ;

; старший медичний персонал - 1300-1700 євро ;

; водії-далекобійники, міжміський водій - 800-1700 євро ;

; економічні спеціальності - 1000 євро ;

; будівельники - 700-1000 євро ;

; слюсарі, муляри, столяри та електрики - 600-700 євро ;

; фрезерувальники - 700-1000 євро ;

; співробітники кухні - 640 євро ;

; касири в супермаркетах та продавці - 500-600 євро ;

; прибиральниці та молодший персонал сфери обслуговування - 500-600 євро.

Які документи необхідні для роботи в Польщі

Для легальної роботи у Польщі обов'язково потрібна робоча віза, яка видається на основі запрошення від роботодавця. Якщо віза вже отримана, то, щоб виїхати до сусідньої країни на роботу, потрібно надати ще паспортні дані та мати медичну страховку. Загалом перелік документів наступний:

Закордонний паспорт (оригінал і копія)

Паспорт України та ІПН код (оригінал і копія)

Запрошення від польського роботодавця

Медична страховка і квитанція про її оплату

Фото

Робоча віза

Також роботодавець може вимагати ще додаткові документи, наприклад, про освіту, сертифікати про знання мови (англійської чи польської), є вакансії, де є обов'язковою умовою наявність водійських прав. Тому перед поїздкою, потрібно ретельно вичитати усі умови працевлаштування та перелік необхідних документів.

Чи потрібна страховка для роботи в Польщі і як її отримати

Медична страховка є обов’язковою для в’їзду на територію Польщі та працевлаштування на її території. Її відсутність або неправильність може стати причиною штрафу, депортації і труднощів в оформленні майбутніх віз. Страховка повинна відповідати таким вимогам: Зона покриття — не лише Польща, а країни Євросоюзу, Шенгенської зони або весь світ. Сума відшкодування — мінімум 30 тисяч євро. Термін дії — на два тижні довше, ніж актуальність візи. Сьогодні в умовах пандемії важливо, щоб вона покривала і витрати на лікування від COVID-19.

Оформити страховку можна у страхових компаніях або у візовому центрі. Але у візовому центрі ця страховка набагато дорожча, ніж в будь-якому офіційному представництві страхових компаній. Переважно вартість її коливається від 300 грн за 30 днів до 800-1000 грн на 180 днів (6 місяців).

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Скільки потрібно грошей для поїздки на роботу в Польщу

Стартова сума, яка потрібна для поїздки на роботу в Польщу, залежить від умов, на які погоджується заробітчанин. Важливо врахувати, чи надає роботодавець житло та харчування, оскільки це основні витратні статті бюджету. Зазвичай більшість роботодавців надають дешеве житло за 100-200 злотих на місяць (700-1400 грн), але якщо ні, то оренда кімнати обійдеться від 350 злотих (2400-2500 грн) у передмістях та маленьких містах до 600-900 злотих (4000-6500 грн) у великих містах.

Маленька однокімнатна квартира (кавалерка) у місті обійдеться у 2000 злотих (14000 грн).

Ціни на продукти харчування у Польщі не сильно відрізняються від українських і є одними з найнижчих у ЄС. Якщо купувати продукти у супермаркетах і готувати вдома, то на місяць це вийде приблизно 300 злотих (2000 грн). Якщо сюди ще додати побутову хімію, то ще плюс 50-60 злотих (300-400 грн).

Що стосується вартості проїзду в громадському транспорті, то в Польщі вона залежить від міста, а також від того, на якій відстані від будинку буде розташована ваша робота. Наприклад, квиток на 75 хвилин коштує 4,40 злотих - це приблизно 14-15 грн. Проїзний на 30 днів обійдеться приблизно у 110 злотих (350 грн).

Також у сучасному світі кошти потрібні і на мобільний зв’язок та Інтернет: стандартний пакет мобільного зв’язку на місяць у середньому коштує 40 злотих (120-130 грн), Інтернет буде дорожчим - 80 злотих/місяць (250 грн).

Якщо підрахувати ці витрати, то орієнтовна сума, яку повинна бути для життя і роботи у Польщі на місяць, - це щонайменше 6000 грн. Але це без урахування непередбачуваних витрат.

Сайти для пошуку роботи в Польщі

Оскільки пошук роботи в Польщі є дуже популярним запитом в Інтернеті, сайтів, які пропонують там роботу в Польщі, величезна кількість. Але далеко не усі ресурси є актуальними, з інформацією, які відповідає дійсності. Тому пропонуємо добірку найефективніших і перевірених серед них:

Скільки українців працює в Польщі

За офіційними даними, у Польщі продовжує зростати кількість легально працевлаштованих заробітчан, як і раніше велика частина з них - українці. Станом на кінець 2020 року було зареєстровано 725 тис. іноземців, які офіційно працюють у Польщі. Найбільші групи застрахованих - це громадяни України - 532,5 тис.

Станом на липень 2021 року в Польщі нараховується вже близько 1,5 мільйона українських трудових мігрантів. Про це сказав посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" 20 липня.

"Ми маємо зростання кількості трудових мігрантів. Якщо говорити у порівнянні, скажімо, з 2014 роком, то це приблизно у два-три рази, і зараз мова йде про приблизно 1,5 мільйона українців, які працюють у Польщі", - повідомив Дещиця.

Він також зазначив, що українські мігранти відкривають у Польщі свої власні підприємства і кількість таких бізнесів зростає.

"Якщо у 2014 році таких фірм, де українці були власниками, було 680, то вже у 2021 році існує 16 тис. підприємств, де співвласниками або власниками є українці. Про що це говорить? Про те, що вони не просто приїжджають до Польщі працювати, так як було колись, не просто приїжджають на збір ягід чи на будівництво, а вони думають про створення свого бізнесу, який пізніше мав би розвиватися", - сказав посол.

В якому місті Польщі краще працювати

Однією з головних причин, чому українці їдуть на роботу до Польщі, є гроші. Тому обираючи місто, їхати краще туди, де вищі заробітні плати та розвинена інфраструктура - великі міста.

Наприклад, робота в Варшаві набагато престижніша, ніж працевлаштування в інших населених пунктах держави. Там найвищі заробітні плати (приблизно на чверть вищі, ніж скрізь). Також непогано отримують жителі Нижньосілезького (Вроцлав, Валбжих Легниця, Любін) та Поморського (Ґданськ, Ґдиня, Слупськ) воєводств.

Також краще обирати міста, де розміщуються виробництва, заводи і фабрики. Це може бути невеликий за площею населений пункт, без особливого вибору розважальної інфраструктури. У таких містах, що є перевагою, дешевше житло та проїзд у транспорті.

Плюси і мінуси роботи в Польщі

Як і у будь-чому, у роботі у Польщі є свої плюси та мінуси. До перших можна віднести:

лояльне законодавство щодо офіційного працевлаштування іноземців та проста процедура отримання робочої візи;

країна є сусідкою України - тому туди зручно та відносно швидко діставатися;

у Польщі дешеві продукти харчування, навіть на багато позицій ціни нижчі за українські;

дешевше за інші країни ЄС житло;

великий вибір вакансій, високий попит на українських заробітчан та можливість легко знайти роботу без досвіду роботи;

у Польщі багато заводів міжнародних компаній, таких як Samsung, Bosch, Electrolux, Indesit та FagorMastercook, які пропонують гідні умови праці.

До мінусів можна віднести такі:

порівняно з іншими країнами ЄС низькі заробітні плати;

часто 12-годинний робочий день та 6-денний графік;

мовний бар’єр;

низькі шанси кар’єрного зростання.

Польща наразі є найпопулярнішою європейською країною серед наших співвітчизників. Зважаючи на економічну ситуацію в Україні та досить прості умови оформлення документів для працевлаштування у Польщі, наші трудові мігранти обирають саме цю країну. Підсумовуючи, можна сказати, що робота в Польщі для українців сьогодні є дуже актуальною і зацікавленість працею там постійно зростає.

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