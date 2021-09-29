Робота у "студентському" сегменті ринку праці: тенденції осені 2021 року

Роботодавці готові платити перспективним кадрам.

Ситуація з пропозицією роботодавців далеко не ідеальна, проте не варто думати, що лише студенти страждають від нестачі робочих місць. Така ситуація спостерігається в багатьох сегментах українського ринку праці. За вільне місце доведеться поборотися, адже конкуренція неабияка.

Згідно зі статистики порталу grc.ua, вакансії перекривають попит серед випускників лише на 23%.

Середній рівень заробітної плати серед вакансій в категорії "початок кар’єри/студенти" – 11 800 гривень, що знаходиться майже на рівні середньої зарплати по країні в цілому (близько 15 000 гривень). Слід зазначити, що це статистика, зібрана з усіх населених пунктів, тобто у великих містах, очевидно, можна розраховувати на більший заробіток.

Спеціалізації з найбільшим попитом на кадри

Беззастережний лідер цього рейтингу – "продажі". Майже кожна третя вакансія належить до цієї категорії (27% від всіх вакансій на порталі grc.ua).

На другому місці, поступаючись майже в два рази, розташувалася категорія "консультування" (14%).

Замикає трійку лідерів сфера "наука та освіта" (8%).

Далі спеціалізації розташувалися наступним чином:

туризм, готелі, ресторани (8%);

інформаційні технології, інтернет, мультимедіа (8%);

фінанси, банки, інвестиції (6%);

маркетинг, реклама, PR (5%);

адміністративний персонал (4%).

Антирейтинг, тобто список спеціалізацій з найменшим попитом, майже повністю складають вузькі сфери та сегменти ринку, де особливо потребують досвіду та відповідальності: наприклад, управління персоналом (1,5%), будівництво та архітектура (1%); бухгалтерія (1%), юристи (0,4%).

Про зарплати та умови роботи

Рівень заробітної плати, який вказують в описах вакансій роботодавці:

6 400-12 700 грн (46% вакансій на порталі grc.ua);

12 700-19 100 грн (33%);

19 100-25 500 грн (12%);

25 500-31 900 грн (6%);

більш ніж 31 900 грн (3%).

Бажана заробітна плата, яку вказують самі студенти у своїх резюме:

менш ніж 5 400 грн (7%);

5 400-10 800 грн (38%);

10 800-16 200 грн (38%);

16 200-21 600 грн (12%);

більш ніж 21 600 грн (5%).

Цифри багато в чому сходяться, але деякі відмінності все ж є. Так, майже кожен десятий студент згоден працювати за менш ніж 5 400 грн. Це можна пов’язати з дефіцитом вакансій, який вимушує йти на поступки. Ще один цікавий факт: 9% роботодавців готові надати працівнику зарплату на рівні 1 000 доларів і вище.

Графік роботи, який пропонують роботодавці:

повний робочий день (52%);

дистанційна робота (21%);

змінний графік (18%);

гнучкий графік (8%);

вахтовий метод (1%).

Багатьох студентів засмутить, що більша частина роботодавців беруть працівників на повний робочий день. Так, навіть пандемія та карантинні обмеження не змогли значно понизити відсоток таких вакансій. Проте й пропозицій з дистанційною роботою немало – кожна п’ята.

Висновок:

Працювати й заробляти кошти є де. Дійсно, за вільне місце доведеться поборотися, адже конкуренція неабияка, але це звичайна ситуація для ринку праці в нашій країні. Хороша новина полягає в тому, що роботодавці готові платити перспективним кадрам.

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