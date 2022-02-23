Робота в ізольованому режимі: Україна призупинила експорт та імпорт електроенергії

Робота в ізольованому режимі: Україна призупинила експорт та імпорт електроенергії

З 24 лютого енергосистема України працюватиме в ізольованому режимі від енергосистем Росії, Білорусі.

Енергосистема України розпочала підготовку до роботи в ізольованому режимі від енергосистеми Росії та Білорусі. Випробування заплановані з 24 по 26 лютого 2022 року.

Від сьогодні розпочався перший етап випробувань. За даними оператора системи передачі НЕК «Укренерго», зараз Україна не здійснює експорт та імпорт електроенергії.

Робота в ізольованому режимі передбачена в рамках майбутнього приєднання України до енергосистеми континентальної Європи (ENTSO-E).

ENTSO-E – European Network of Transmission System Operators for Electricity - Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії. Вона об'єднує 43 операторів у 36 країнах Європи.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна технічно готова до приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E.

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