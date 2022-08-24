Робота в Україні: чи будуть знижуватися зарплати та кому наразі платять найбільше

Серпневі зарплати в більшості професійних галузей в Україні утримуються від зниження. Від червня почалася стабілізація рівня окладів українців.

Про це повідомляє grc.ua.

Отже, можна стверджувати, що компанії, які планували оптимізацію витрат на персонал, вже здійснили зниження зарплат та бонусів. Рівень зарплат за літо стабілізувався.

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Далі з початком осіннього бізнес-сезону зарплатна статистика українських компаній може покращитися. Серед можливих варіантів прогнозу – підвищення зарплат ключовим співробітникам або поступове повернення окладів всіх співробітників до довоєнного рівня.

Найбільше зниження зарплат відбулося у квітні та травні, тоді падіння медіанної зарплати склало від 9% до 58%, залежно від професійної сфери. Від червня почалася стабілізація окладів, які пропонували у відкритих вакансіях. Наприкінці літа спостерігаються незначні коливання середніх зарплат, проте можна говорити, що їхній рівень переважно зафіксувався.

Трійка професійних галузей, в яких сплачують найвищі зарплати, незмінна – ІТ-галузь, керівники та консалтинг. Спеціалістам зі сфери інформаційних технологій наприкінці літа у відкритих вакансіях в середньому пропонують зарплату 92 800 грн.

Керівникам та директорам пропонують у середньому 81 300 грн, що наполовину більше ніж у липні. Відчутно збільшилися зарплати, які пропонують у відкритих вакансіях у серпні в галузі консультування.

У липні медіанна зарплата, яку пропонували новим співробітникам консалтингу, становила 32 300 грн, у серпні показник середньої зарплати становить 58 300 грн.

Окрім вищезазначених "дорогих" сфер, до десятки найбільш високооплачуваних співробітників потрапили бухгалтери та спеціалісти з управлінського обліку й фінансів підприємства.

Більше 20 тис. гривень в середньому пропонують у серпні також у галузі будівництва та нерухомості (27 300 грн), у галузі маркетингу, реклами та PR (26 500 грн), у галузі закупівель (26 400 грн).

Трохи більше 20 тис. гривень в середньому пропонують спеціалістам медіа-галузі та освітянам, рівень середньої заробітної плати у відкритих вакансіях для них становить 20 900 грн та 20 700 грн відповідно.

Нагадаємо, в Польщі середня зарплата на робітничих спеціальностях, які переважно обіймають українці, сягає 3 500-4 000 злотих на місяць (28-32 тис. грн). Від початку повномасштабної війни 14,6% українців, які мешкали на території Польщі, перевезли сім'ї до себе. Натомість майже 75% працевлаштованих в Польщі українців надсилають частину коштів до України.

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