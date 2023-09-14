Робота в Україні: кого шукають на ринку та скільки готові платити

Показники ринку праці в Україні наблизилися до довоєнних. Якщо до вторгнення РФ на ринку праці пропонувалося 100 тисяч вакансій, то на початку війни їхня кількість скоротилася до 6 тисяч. У серпні був рекорд за кількістю вакансій — понад 102 тисячі.

Про це в ефірі телемарафону розповів PR-директор Work.ua Максим Пилипенко.

Кількість вакансій

“Робота в Україні є. Ми щомісяця справді проводимо дослідження ринку праці і дивимося, як змінюється ситуація. Якщо до повномасштабного вторгнення на сайті Work.ua пропонувалося понад 100 тисяч вакансій, то на початку війни їхня кількість скоротилася до 6 тисяч. У серпні був рекорд за кількістю вакансій — понад 102 тисячі. Ринок праці максимально наблизився до довоєнного рівня”, — зазначив експерт.

Які гроші готові платити роботодавці

“Ми слідкуємо і за показником зарплати. Впродовж минулого року середня зарплата по Україні становила 15 тис. грн. Змінюватися вона почала лише цього року. Перші зміни ми зафіксували у лютому 2023 року. Потім зміни були навесні. Крайні зміни відбулися в серпні — середня зарплата становила 17,5 тис. грн. Тобто вона зросла на 2,5 тис. грн.”, — розповів Максим Пилипенко.

Попит на професії

Найбільш затребувані професії, говорить експерт, сьогодні такі:

продавець-консультант;

менеджер з продажу;

водій;

бухгалтер;

кухар.

Влітку, каже Максим Пилипенко, був великий попит на викладачів, особливо англійської мови, а також математики. Є також попит на будівельників.

Де найбільша кількість вакансій

Найбільша кількість вакансій наразі у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про ринок праці в Києві: що пропонують та кого не вистачає.

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