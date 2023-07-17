Робота в Україні під час війни: які тепер професії найпопулярніші та скільки платять

Найближчим часом в Україні набудуть популярності професії саперів, будівельників, медиків та соцпрацівників. На деякі держ-замовлення буде збільшено вже восени 2023-го. Таке рішення ухвалив Уряд. Там прогнозують, що відновлення України стане наймасштабнішим проєктом із часів Другої світової війни.

Тим часом, вакансій на ринку праці більшає.

Кого шукають роботодавці в Україні та скільки готові платити, розповіла кореспондентка ТСН Карина Вакарева.

"Через вимушену зміну місця проживання, знищення підприємств або ж просто через скорочення без роботи сидять 113 тисяч українців. Такі офіційні дані Державного центру зайнятості", - розповідає кореспондентка.

Вона відвідала підприємство, де виробляють екологічну упаковку для продуктів із матеріалу авторської рецептури, пульперкартону.

Керує процесом пан Сергій. На Львівщину його компанія мігрувала з Томаківки, що неподалік окупованого Енергодара.



"Ми перевезли точно понад 200 тонн обладнання. Це був тривалий процес. Мабуть, він зайняв більше, ніж 8 місяців. І все, аби зберегти робочі місця. Нині на заводі працює близько двох сотень людей. Більшість – переїхали з інших регіонів", – розповідає керівник релокованого підприємства Сергій Рудковський.

За його словами, в них працюють люди і з Житомира, Києва, Вінницької області.



"Артем за фахом інженер. Сам родом із Томаківщини. На цьому підприємстві працює вже дев’ятий рік. Усе обладнання тут, каже, збирав власноруч. І коли довелося переїжджати, то не вагався", – розповідає кореспондентка ТСН.



Як сказав Артем, сумнівів в нього не було, тому що рятував виробництво.

Робота в Україні / Фото: УНІАН

Ринок праці оживає

За словами експертів, чим ближче лінія фронту, то складніше знайти роботу. Лідерські позиції традиційно утримує захід України.

"Закарпатська область – 190% відновлення ринку праці. Тобто, зараз там роботи вдвічі більше, ніж було до повномасштабного вторгнення", – повідомив директор з комунікацій WORK.UA Максим Пилипенко.

Де в Україні найкращий ринок праці

Позитивна динаміка на Київщині – там розмістили понад 30 тисяч вакансій. На другому місці – Львівська область із показником у 9 тисяч. Їй на п’яти наступає Дніпропетровський регіон. На четвертому місці Одещина – на шукачів чекає близько 7 тисяч вакантних посад. А замикає п’ятірку лідерів Харківщина. Там нарахували майже 3,5 тисячі вакансій.

"Станом на червень ми зафіксували 93 тисячі вакансій, що говорить про те, що робота в Україні є, знайти її реально", – розповідає Пилипенко.

Попит на людей, які вміють продавати, рахувати, водити й готувати, стабільний. П'ятірка найбільш затребуваних вакансій не змінилася. У червні працедавці активно шукали бухгалтерІв, кухарІв, водіїв, менеджерів з продажу та продавців-консультантів.

Традиційно залишається попит саме на кваліфікованих працівників з інструментом: швачка, електрогазозварник, токар, фрезерувальник.

У Державному центрі зайнятості кажуть, що із появою нових робочих місць конкуренція спадає.

"До 11-ти людей на одне місце", – повідомляють там.



Часи, коли на одну вакансію надходили сотні відгуків – у минулому. Потроху бізнес пристосовується до нових викликів. Власне, індикатором цього було підвищення зарплати.

Скільки зараз платять в Україні

Середня платня нині тримається на позначці 17 тис. гривень, що на 13% більше, ніж у минулому році. Фахівці прогнозують, що зарплати будуть рости.



За словами фахівців, роботодавці готові платити гроші, але разом з тим і вимоги, які вони виставляють: це має бути висококваліфікований персонал, стресостійкий.

Змінюється й відношення до професій, які вважали суто чоловічими. До того ж роботодавці часом і самі готові навчати співробітників. Тим часом, у центрах зайнятості радять придивитися до напрямків, які будуть популярними після закінчення війни.



"Це буде будівництво, буде розвиток комунальної сфери, транспорт має бути. Всім знайдем робочі місця", – зазначають у Державному центрі зайнятості.

Нагадаємо, через велику війну 2022 року в Україні значно збільшилася кількість безробітних українців, без роботи залишилися майже 3,2 млн громадян.

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