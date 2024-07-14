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Робота з ліквідації ворога дала результат: у Deep State показали удари по ворожій піхоті у Сотницькому Козачку

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Робота з ліквідації ворога дала результат: у Deep State показали удари по ворожій піхоті у Сотницькому Козачку

Географічні особливості та близькість до території РФ дають змогу ворогу забігати в село. / Фото: t.me/DeepStateUA

Зараз село перебуває під контролем ЗСУ.

Останні два тижні ворог пробував накопичити піхоту в Сотницькому Козачку на Харківщині, але цілеспрямована робота з ліквідації дала результат.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Підрозділ противника, який складався з так званих "територіальних військ", набраний з жителів ТОТ Донецької області, зазнав втрат і "частково пішов у відмову". Зараз контроль над селом у Сил Оборони України.

Географічні особливості та близькість до території РФ дають змогу ворогу забігати в село, тому зачистки ще продовжуються.

"Зараз ініціатива повністю за нашими підрозділами. Через певні обмеження більше кадрів із села опублікувати не можемо, але якщо щось зміниться, то обов'язково це зробимо", - йдеться у повідомленні. 

Раніше ми писали проте, чи захопив ворог Сотницький Козачок і що там відбувається

Кілька днів тому йшлося про те, що на Харківщині росіяни діють диверсійними групами, а не лінійними підрозділами. Про те, що росіяни просунулися у напрямку Сотницького Козачка повідомили в аналітичному проєкті DeepState. За їхньою інформацією, тоді повідомлялося, що туди зайшла російська ДРГ та їй, імовірно, вдалося там закріпитись. 

Раніше йшлося про те, як росіяни на Харківщині втратили цілу дивізію.

ЗСУ вибили росіян з Сотницького Козачка на Харківщині!

ЗСУ вибили росіян з Сотницького Козачка на Харківщині!

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