Робота з ліквідації ворога дала результат: у Deep State показали удари по ворожій піхоті у Сотницькому Козачку

Останні два тижні ворог пробував накопичити піхоту в Сотницькому Козачку на Харківщині, але цілеспрямована робота з ліквідації дала результат.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Підрозділ противника, який складався з так званих "територіальних військ", набраний з жителів ТОТ Донецької області, зазнав втрат і "частково пішов у відмову". Зараз контроль над селом у Сил Оборони України.

Географічні особливості та близькість до території РФ дають змогу ворогу забігати в село, тому зачистки ще продовжуються.

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"Зараз ініціатива повністю за нашими підрозділами. Через певні обмеження більше кадрів із села опублікувати не можемо, але якщо щось зміниться, то обов'язково це зробимо", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали проте, чи захопив ворог Сотницький Козачок і що там відбувається.

Кілька днів тому йшлося про те, що на Харківщині росіяни діють диверсійними групами, а не лінійними підрозділами. Про те, що росіяни просунулися у напрямку Сотницького Козачка повідомили в аналітичному проєкті DeepState. За їхньою інформацією, тоді повідомлялося, що туди зайшла російська ДРГ та їй, імовірно, вдалося там закріпитись.

Раніше йшлося про те, як росіяни на Харківщині втратили цілу дивізію.