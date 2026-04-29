Робота з ТЦК обвалила довіру до поліції: що відбувається в системі

Поліція / © Shutterstock

Реклама

Робота з ТЦК псує репутацію поліції та змушує працівників масово звільнятися. Головна причина кадрового голоду у 2024–2026 роках — поліцейські не хочуть брати участь у мобілізації.

Про це заявив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, який наразі очолює Департамент патрульної поліції, в інтерв’ю виданню «Бабель».

За його словами, патрульна поліція наразі стикається з критичним браком людей, особливо в Києві. Окрім великої кількості викликів, правоохоронці залучені до роботи на блокпостах, супроводу вантажів і допомоги ТЦК.

Реклама

«Останнє знижує довіру до поліції до нуля», — наголосив посадовець.

Фацевич пояснив, що поліцейські звільняються, бо не хочуть займатися мобілізацією через тиск і негатив від людей. Бувають випадки, коли поліцейських офіцерів кличуть на похорон бійців, яких вони самі ж мобілізували.

«Начальника райвідділу, поліцейського громади, патрульного там ненавидять. Вони не витримують цього і звільняються», — пояснив очільник Департаменту патрульної поліції.

Керівник патрульних наголосив: зупинити звільнення можна лише через підняття зарплат. Зараз ставка становить 17–19 тисяч гривень (у Києві — близько 22 тисяч), а «воєнні» доплати в 10 тисяч не є постійними.

Реклама

«Поліція — єдиний правоохоронний орган у державі, у якого в законі не прописана зарплата. І зараз є законопроєкт, ми його підтримуємо, щоб привʼязати зарплатню поліцейських до прожиткового мінімуму і щоб кожного року відповідно була якась індексація», — додав Фацевич, закликавши порівняти виплати в поліції з зарплатами в БЕБ, НАБУ та ДБР.

Нагадаємо, у приміщенні ТЦК Кривого Рогу помер мобілізований, якого поліція доправила як порушника обліку. Чоловік мав онкологічне захворювання, проте був направлений на ВЛК.

Згодом Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки повідомив, що у мешканця Дніпра Євгена Лагунова, який помер у березні, за шість днів після мобілізації, перед тим сталися епілептичні напади.

Новини партнерів