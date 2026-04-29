ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1396
Час на прочитання
2 хв

Робота з ТЦК обвалила довіру до поліції: що відбувається в системі

У патрульній поліції заявили про критичний некомплект екіпажів у Києві.

Автор публікації
Руслана Сивак
Коментарі
Поліція

Поліція / © Shutterstock

Робота з ТЦК псує репутацію поліції та змушує працівників масово звільнятися. Головна причина кадрового голоду у 2024–2026 роках — поліцейські не хочуть брати участь у мобілізації.

Про це заявив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, який наразі очолює Департамент патрульної поліції, в інтерв’ю виданню «Бабель».

За його словами, патрульна поліція наразі стикається з критичним браком людей, особливо в Києві. Окрім великої кількості викликів, правоохоронці залучені до роботи на блокпостах, супроводу вантажів і допомоги ТЦК.

«Останнє знижує довіру до поліції до нуля», — наголосив посадовець.

Фацевич пояснив, що поліцейські звільняються, бо не хочуть займатися мобілізацією через тиск і негатив від людей. Бувають випадки, коли поліцейських офіцерів кличуть на похорон бійців, яких вони самі ж мобілізували.

«Начальника райвідділу, поліцейського громади, патрульного там ненавидять. Вони не витримують цього і звільняються», — пояснив очільник Департаменту патрульної поліції.

Керівник патрульних наголосив: зупинити звільнення можна лише через підняття зарплат. Зараз ставка становить 17–19 тисяч гривень (у Києві — близько 22 тисяч), а «воєнні» доплати в 10 тисяч не є постійними.

«Поліція — єдиний правоохоронний орган у державі, у якого в законі не прописана зарплата. І зараз є законопроєкт, ми його підтримуємо, щоб привʼязати зарплатню поліцейських до прожиткового мінімуму і щоб кожного року відповідно була якась індексація», — додав Фацевич, закликавши порівняти виплати в поліції з зарплатами в БЕБ, НАБУ та ДБР.

Нагадаємо, у приміщенні ТЦК Кривого Рогу помер мобілізований, якого поліція доправила як порушника обліку. Чоловік мав онкологічне захворювання, проте був направлений на ВЛК.

Згодом Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки повідомив, що у мешканця Дніпра Євгена Лагунова, який помер у березні, за шість днів після мобілізації, перед тим сталися епілептичні напади.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1396
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie