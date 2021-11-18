Робота за кордоном для українців: у яких країнах можна працевлаштуватись новачкам і які там зарплати

Робота за кордоном для українців: у яких країнах можна працевлаштуватись новачкам і які там зарплати

Найбільше вакансій для українців є у Польщі.

За різними даними, за кордоном працює від 3 до 5 мільйонів українців. Водночас в інших державах не завжди вимагають від потенційного працівника наявність досвіду роботи.

Також читайте Робота в Києві: кому платять 80 тисяч гривень на місяць

Про це йдеться у дослідженні аналітиків міжнародного інтернет-рекрутменту grc.ua

Згідно зі статистикою порталу grc.ua, 16% компаній готові взяти абсолютного новачка. Найбільше вакансій, де не потрібен досвід роботи, є у Польщі (21%). На другому місці - Кіпр (7%), третє-четверте місце з однаковим показником у 6% посіли Німеччина та Туреччина.

Далі рейтинг виглядає так:

Китай (5%);

Таджикистан (5%);

Вірменія (4%);

США (4%);

ОАЕ (4%);

Південна Корея (4%).

18% вакансій за кордоном на сайті grc.ua пропонують саме студентам. На другому місці - робота у сфері продажів (17%). На третьому місці - інформаційні технології, інтернет, телекомунікації. На ІТівців припадає 13% вакансій.

Наступні позиції:

адміністративний персонал (9%);

робочий персонал (6%);

маркетинг, реклама, PR (5%);

виробництво, сільське господарство (4%);

наука, освіта (4%).

Найменше пощастило юристам (0,7%), спеціалістам з видобутку сировини (0,3%), страховикам (0,3%) та працівникам спортивних клубів, салонів краси (0,3%).

Скільки платять новачкам за кордоном:

Від 29300 до 50800 грн готові платити 47% роботодавців.

50 800–72 300 грн – 20%.

72 300–93 800 грн – 12%.

93800-115300 грн - 11%.

Понад 115 300 грн – 10%.

Тобто приблизно кожен третій роботодавець готовий запропонувати українському фахівцеві зарплату на рівні 3000 доларів та вище.

Найбільші зарплати можна отримати в таких країнах:

Німеччина – 134 700 грн.

Кіпр – 63 600 грн.

Вірменія – 38 900 грн.

Польща – 37500 грн.

ОАЄ – 33700 грн.

США – 32700 грн.

Китай – 28800 грн.

Південна Корея – 25800 грн.

Таджикистан – 23600 грн.

Туреччина – 18300 грн.

Читайте також: