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Робота за кордоном для українців: у яких країнах можна працевлаштуватись новачкам і які там зарплати

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Робота за кордоном для українців: у яких країнах можна працевлаштуватись новачкам і які там зарплати

Pexels

Найбільше вакансій для українців є у Польщі.

За різними даними, за кордоном працює від 3 до 5 мільйонів українців. Водночас в інших державах не завжди вимагають від потенційного працівника наявність досвіду роботи

Про це йдеться у дослідженні аналітиків міжнародного інтернет-рекрутменту grc.ua

Згідно зі статистикою порталу grc.ua, 16% компаній готові взяти абсолютного новачка. Найбільше вакансій, де не потрібен досвід роботи, є у Польщі (21%). На другому місці - Кіпр (7%), третє-четверте місце з однаковим показником у 6% посіли Німеччина та Туреччина.

Далі рейтинг виглядає так:

  • Китай (5%);
  • Таджикистан (5%);
  • Вірменія (4%);
  • США (4%);
  • ОАЕ (4%);
  • Південна Корея (4%).

18% вакансій за кордоном на сайті grc.ua пропонують саме студентам. На другому місці - робота у сфері продажів (17%).  На третьому місці - інформаційні технології, інтернет, телекомунікації. На ІТівців припадає 13% вакансій.

Наступні позиції:

  • адміністративний персонал (9%);
  • робочий персонал (6%);
  • маркетинг, реклама, PR (5%);
  • виробництво, сільське господарство (4%);
  • наука, освіта (4%).

Найменше пощастило юристам (0,7%), спеціалістам з видобутку сировини (0,3%), страховикам (0,3%) та працівникам спортивних клубів, салонів краси (0,3%).

Скільки платять новачкам за кордоном: 

  • Від 29300 до 50800 грн готові платити 47% роботодавців.
  • 50 800–72 300 грн – 20%.
  • 72 300–93 800 грн – 12%.
  • 93800-115300 грн - 11%.
  • Понад 115 300 грн – 10%.

Тобто приблизно кожен третій роботодавець готовий запропонувати українському фахівцеві зарплату на рівні 3000 доларів та вище.

Найбільші зарплати можна отримати в таких країнах: 

  • Німеччина – 134 700 грн.
  • Кіпр – 63 600 грн.
  • Вірменія – 38 900 грн.
  • Польща – 37500 грн.
  • ОАЄ – 33700 грн.
  • США – 32700 грн.
  • Китай – 28800 грн.
  • Південна Корея – 25800 грн.
  • Таджикистан – 23600 грн.
  • Туреччина – 18300 грн.

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