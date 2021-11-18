Робота за кордоном для українців: у яких країнах можна працевлаштуватись новачкам і які там зарплати

Найбільше вакансій для українців є у Польщі.
За різними даними, за кордоном працює від 3 до 5 мільйонів українців. Водночас в інших державах не завжди вимагають від потенційного працівника наявність досвіду роботи.
Про це йдеться у дослідженні аналітиків міжнародного інтернет-рекрутменту grc.ua
Згідно зі статистикою порталу grc.ua, 16% компаній готові взяти абсолютного новачка. Найбільше вакансій, де не потрібен досвід роботи, є у Польщі (21%). На другому місці - Кіпр (7%), третє-четверте місце з однаковим показником у 6% посіли Німеччина та Туреччина.
Далі рейтинг виглядає так:
- Китай (5%);
- Таджикистан (5%);
- Вірменія (4%);
- США (4%);
- ОАЕ (4%);
- Південна Корея (4%).
18% вакансій за кордоном на сайті grc.ua пропонують саме студентам. На другому місці - робота у сфері продажів (17%). На третьому місці - інформаційні технології, інтернет, телекомунікації. На ІТівців припадає 13% вакансій.
Наступні позиції:
- адміністративний персонал (9%);
- робочий персонал (6%);
- маркетинг, реклама, PR (5%);
- виробництво, сільське господарство (4%);
- наука, освіта (4%).
Найменше пощастило юристам (0,7%), спеціалістам з видобутку сировини (0,3%), страховикам (0,3%) та працівникам спортивних клубів, салонів краси (0,3%).
Скільки платять новачкам за кордоном:
- Від 29300 до 50800 грн готові платити 47% роботодавців.
- 50 800–72 300 грн – 20%.
- 72 300–93 800 грн – 12%.
- 93800-115300 грн - 11%.
- Понад 115 300 грн – 10%.
Тобто приблизно кожен третій роботодавець готовий запропонувати українському фахівцеві зарплату на рівні 3000 доларів та вище.
Найбільші зарплати можна отримати в таких країнах:
- Німеччина – 134 700 грн.
- Кіпр – 63 600 грн.
- Вірменія – 38 900 грн.
- Польща – 37500 грн.
- ОАЄ – 33700 грн.
- США – 32700 грн.
- Китай – 28800 грн.
- Південна Корея – 25800 грн.
- Таджикистан – 23600 грн.
- Туреччина – 18300 грн.
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