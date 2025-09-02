- Дата публікації
"Робота зроблена величезна": у Зеленського анонсували зміни у процесі мобілізації
В Офісі президента розповіли, які зміни плануються в процесі мобілізації і чи припинить це так звану «бусифікацію».
За останні три місяці Генеральний штаб спільно з Міністерством оборони «навів лад» щодо всіх категорій військовозобов’язаних громадян, які підлягають мобілізації.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса, передає «Суспільне».
За його прогнозом, це розробить дієві механізми, щоб:
максимально прибрати всі корупційні моменти,
абсолютно справедливо підійти до питань мобілізації загалом,
упорядкувати й автоматизувати всі процеси.
«Я не хочу зараз занурюватися в подробиці, але найближчим часом ті всі речі будуть анонсувати Міністерство оборони і Генеральний штаб. Вони зараз „допилюються“. Але робота зроблена величезна. І я дуже сподіваюсь, що все-таки процеси цифровізуються, автоматизуються й можливі корупційні ризики будуть зведені до мінімуму», — анонсував Паліса.
Чи вплине це на «бусифікацію»
«Сподіваюсь, що ці зміни, в першу чергу, дадуть суспільству відповідь на запит на справедливість і чесність. Думаю, це вплине й на ті речі (силове затримання військовозобов’язаних чоловіків на вулицях — Ред.). Але якщо говорити відверто, так, про що ви згадали — не зовсім правильно. Але якби не зусилля ТЦК, думаю, противник уже давно стояв би по лівому березі річки Дніпро», — підсумував Паліса.
Нагадаємо, від 1 вересня працівнків ТЦК зобов’язали носити бодикамери для відеофіксації перевірки документів або вручення повісток.
Натомість депутатка Скороход заявила, що бодикамери в ТЦК не змінять ситуацію з примусовою мобілізацією, і назвала п’ять головних проблем мобілізації.