"Роботодавці будуть зобов'язані вручати повістки" – в Міноборони пояснили, як це відбуватиметься

Роботодавці будуть зобов'язані та матимуть законну можливість вручати повістки. Згідно із новим законопроєктом, також запроваджено санкції проти роботодавців, які відмовляються повідомляти про повістки своїм працівникам.

Про це повідомив в ефірі "Lviv Media" речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, із новим законопроєктом зміни відбулися незначні.

"І раніше роботодавці могли здійснювати оповіщення, місцеві органи можуть це робити. І це надалі триватиме. Я думаю, що тут якось змінити це чи вплинути якось складно. Все одно роботодавці будуть зобов'язані та матимуть законну можливість вручати повістки", – сказав Лазуткін.

За його словами, проти роботодавців, які не сповіщатимуть своїх співробітників, підпадуть під певні санкції.

"Адже все має якимось чином регулюватися. І відповідно до тих документів, якими це регулюється, вони відповідно вони й працюють. Не виходячи за рамки, адже ми знаємо, що всі люди й часто людський фактор може відігравати, хтось може перевищувати свої повноваження. Є закон, є постанова Кабміну, який є базою для того, щоб здійснювати цю роботу", – додав Лазуткін.

Нагадаємо, в Україні після оновлення військовозобов'язаними даних під час відвідування ЦНАПу повістки не видають. Їх видає лише ТЦК.

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