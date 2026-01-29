Роботодавець може анулювати бронювання працівника: юрист пояснив механізм

Мобілізація / © ТСН.ua

В Україні керівники критично важливих підприємств та установ можуть скасувати бронювання своїх військовозобов’язаних працівників. Така процедура є легітимною та регулюється постановою Кабінету міністрів №76 від 27 січня 2023. Проте вона має чітко визначені часові обмеження.

Про це у коментарі «РБК-Україна» повідомив Михайло Лобунько, юрист практики військового права ЮК «Приходько та партнери».

Згідно з пункту 31 Порядку №76, роботодавець має право надіслати обґрунтоване подання про анулювання броні за власним рішенням. Юрист пояснив, що така можливість передбачена для керівників підприємств, які мають статус критично важливих для функціонування економіки чи забезпечення життєдіяльності населення.

Процедура анулювання через портал «Дія»

За словами юриста, процес скасування броні відбувається в цифровому форматі через державний портал «Дія». Для цього роботодавець повинен подати відповідну заяву, зазначивши наступні дані працівника:

повне прізвище, ім’я та по батькові;

ідентифікаційний код (РНОКПП) або паспортні дані;

дату народження.

Опрацювання такого запиту триває протягом однієї доби. Результати та статус заявки відображаються в особистому кабінеті керівника на порталі.

Ключове обмеження для роботодавців

Юрист зауважив, що попри наявність такого права, законодавство встановлює суворий часовий ліміт на подання відповідних запитів.

«Роботодавець має право ініціювати анулювання броні за власним рішенням, але не частіше ніж один раз на п’ять календарних днів», — наголосив Михайло Лобунько.

Лобунько додав, що це обмеження діє для всіх підприємств незалежно від їхнього статусу та кількості заброньованого персоналу. Таким чином, процедура відкликання бронювання має проводитися виключно з дотриманням встановлених строків та через офіційні цифрові інструменти.

