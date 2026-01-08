Роботодавців закликали перейти на дистанційку: Свириденко пояснила чому

Юлія Свириденко

Реклама

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко закликала обласні адміністрації та місцеву владу організувати дистанційний режим роботи для установ і організацій на період складних погодних умов. Відповідні рекомендації було ухвалено для збереження здоров’я громадян та стабілізації ситуації в країні.

Про це вона повідомила у соцмережах.

Згідно із заявою очільниці Уряду, обласні та Київська міська військові адміністрації разом із комісіями ТЕБ та НС мають оперативно опрацювати питання переведення співробітників на віддалену роботу. При цьому кожне рішення має ухвалюватися з урахуванням реальної ситуації в конкретному регіоні.

Реклама

Прем’єр-міністерка окремо наголосила, що ці заходи мають вибірковий характер.

«Важливо: ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану. Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень. Наш пріоритет — безпека людей, збереження здоров’я дітей і стабільна робота критичних систем», — зазначила Юлія Свириденко.

Уряд очікує, що перехід на дистанційну роботу допоможе зменшити навантаження на транспортну інфраструктуру та енергомережі, які наразі працюють у посиленому режимі через аномальні морози та хуртовини.

Що відомо про негоду в Україні?

Нагадаємо, у низці регіонів України небезпечні метеорологічні явища — значні снігопади, заметілі та сильний вітер.

Реклама

У четвер, 8 січня, сильна негода паралізувала дороги України. Рух транспорту обмежили в кількох областях на заході — у Львівській, Рівненській та Волинські. Втім негода рухається у Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій областях. Далі — Київщина.

Киян просять завтра не виїжджати на авто та за можливості працювати дистанційно.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко оголосила про зміну формату навчання.