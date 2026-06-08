Роботу українцям тепер підбиратиме ШІ: уряд запускає проєкт "Обрій"

Робота / © pixabay.com

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В Україні з’явиться нова державна платформа «Обрій», яка зведе разом тих, хто шукає роботу, роботодавців і державу. Проєкт презентували команди Мінекономіки та Мінцифри.

Про це повідомляє «Суспільне».

Повідомляється, що зараз триває бета-тестування платформи. Користувачам уже доступні сервіси для припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях, а також для отримання гранту на професійний розвиток. У липні 2026 року платформу планують відкрити для всіх, після чого її функціонал поступово розширюватиметься.

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Зазначається, що в розробці перебувають електронне працевлаштування, кабінети роботодавця та шукача роботи, підбір кандидатів і вакансій за допомогою штучного інтелекту, а також інтеграція з державними реєстрами для аналітики й прогнозування ринку праці.

На цифровізацію онлайн-платформи впродовж 2026–2027 років планують витратити від 5 до 10 мільйонів доларів, про що заявив керівник Міністерства економіки Олексій Соболев. За прогнозами урядовців, позитивні зрушення на ринку праці помітні вже цьогоріч — роботу зможуть знайти близько 100 тисяч українців.

Заступник міністра економіки Олександр Циборт зазначив, що найбільший запит, який надходить від українських бізнесів, стосується цифрового працевлаштування.

«Для цього будуються нові реєстри. Тому це така велика робота Міністерства цифрової трансформації, Міністерства економіки. Ми розробляємо нову велику послугу та інтегруємо її з „Дією“. Тобто ми спільно з Мінцифри, двома командами робимо це можливим саме на платформі „Дія“», — пояснив він.

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Циборт також додав, що «Обрій» буде не просто «порталом для вакансій», а об’єднає «можливості, які раніше були розкидані по різних міністерствах». За його словами, наявні комерційні агрегатори не відображають вакансії у невеликих населених пунктах через відсутність бізнес-моделі та високу вартість публікації для компаній.

Заступник міністра пояснив, що наразі багато вакансій у регіонах залишаються непомітними на комерційних порталах, оскільки їхня публікація є занадто дорогою для компаній. Він додав, що відомство провело відповідні аудити й аналітику та вже працює з великим бізнесом над майбутньою інтеграцією їхніх пропозицій роботи до платформи «Обрій».

«Перше, для компаній такі вакансії вигружати. Друге, немає економічного інтересу в самих пошукових агрегаторах публікувати такі вакансії в маленьких містечках чи селах, тому що немає бізнес-моделі. В „Обрії“ це не про бізнес-модель, а про доступність для всіх. Ми хочемо починати, коли буде вже працевлаштування, про набагато більшу кількість вакансій, яка є зараз доступна навіть на тих самих агрегаторах», — заявив заступник міністра економіки.

Нагадаємо, у травні 2026 року керівники українського уряду заробили від 109 до 128 тисяч гривень. Такі дані оприлюднили на Урядовому порталі. Найбільшу зарплату в Кабміні отримав перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль, якому нарахували майже 129 тисяч гривень.

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