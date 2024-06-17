Роcія могла навмисно підставити під удар України корабель "Циклон": Плентенчук здивував заявою

Проєкт "Каракурт" є старим і походить з 1990-х років.

Росія могла навмисно під удар ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800 "Каракурт" через порушення під час будівництва корабля, аби уникнути відповідальності за недоліки.

Таку думку висловив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі 24 каналу.

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За його словами, проєкт "Каракурт" є старим і походить з 1990-х років.

"Росіяни до нього вимушено повернулися, тому що 2014 року Україна запровадила санкції й припинила постачання газотурбінних двигунів на серії їхніх фрегатів. І, до речі, саме тому зараз у Баренцевому морі горить протичовновий російський корабель – його просто десять років ніхто належним чином не обслуговував", - зауважив він.

Як пояснив Плетенчук, через брак необхідних двигунів будівництво великих кораблів у Росії було припинено, а деякі вже побудовані корпуси продані Індії.

Він додав, що російські малі ракетні кораблі, такі як "Циклон", комплектувалися російськими двигунами заводу "Звезда", однак їх виробництво було обмеженим і згодом перейшло на китайські двигуни.

Нагадаємо, у ВМС назвали кількість знищених і пошкоджених кораблів Чорноморського флоту РФ станом на 17 червня 2024 року.

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