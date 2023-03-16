Родичі ексзаступника Служби зовнішньої розвідки Семочка мають російські паспорти — СБУ

Раніше чиновник заперечував наявність російського громадянства у своєї дружини, її доньки, сина та зятя, і навіть подав позов до журналістів, які виявили цей факт.

Служба безпеки України підтвердила, що найближчі родичі колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають російське громадянство. Раніше чиновник, який досі намагається поновитися на службу в СЗР через суд, заперечував це і навіть подав позов до журналістів, які виявили цей факт.

Про це йдеться у відповіді СБУ на депутатське звернення, повідомляє Bihus.Info.

За інформацією Служби безпеки, російські паспорти мають дружина Семочка Тетяна, її дочка і син від першого шлюбу, а також зять. СБУ опублікувала номери цих документів. Дружина та зять мають російські паспорти з тими ж номерами, про які журналісти повідомили у розслідуванні 2018 року. Інші двоє родичів мають документи з новими номерами.

Фото: bihus.info

Після публікації розслідування п’ятирічної давності, в якому йшлося про ймовірну причетність Сергія Семочка до дефіциту важливих препаратів для людей, яким необхідний діаліз, журналісти проекту “Наші гроші” показали дорогі будинки в Козині та автомобіль Land Cruiser, які, за їхньою інформацією, належать тодішньому заступникові голови СЗР, а також розповіли про його бізнес у Криму та російське громадянство родичів.

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Семочко заявив, що його дружина має лише український паспорт, а також подав на журналістів до суду з вимогою спростувати інформацію, оприлюднену в розслідуванні, зокрема й ту, що стосується російських паспорти.

У виданні Bihus.Info нагадали, що Сергій Семочко досі намагається поновитися на службу в СЗР, звідки його звільнили через пів року після розслідування, через суд. У січні цього року його справу прийняла до розгляду Велика палата Верховного суду, де позов розглядатимуть 17 суддів. Дата розгляду поки невідома.

Нагадаємо, 12 квітня 2019 року на офіційному сайті президента України з’явився указ за підписом Петра Порошенка про звільнення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

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