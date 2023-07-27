Родичі намагалися вивезти Porche: суд арештував майно родини ексвійськкома Борисова (фото, відео)

Суд арештував майно родини ексвійськкома Борисова. Його родичі намагалися вивезти Porsche.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"За матеріалами розслідування ДБР суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та членів його сім’ї", - йдеться у повідомленні.

Серед арештованого майна:

Земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області Два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв м Домоволодіння в Одесі площею 78,5 га Дві квартири та 1/3 квартири в Одесі Автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску Автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску Автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року Автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску Автомобіль Audi A6, 1999 року випуску та інше.

Водночас, намагаючись упередити подальші правові дії слідства, родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон. Так, при спробі перетину кордону у пункті пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску.

Як встановили працівники ДБР, авто зареєстровано на невістку Борисова і проходить речовим доказом у справі щодо ексвоєнкома.

Наразі у слідства є підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом. Автомобіль вилучений. Задум не вдався.

Porsche Macan GTS 2016 року випуску було зупинено у пункті пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" / Фото: Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, що проти Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало колишнього воєнкома, суд помістив його під варту.

Під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 млн грн.

Євгена Борисова підозрюють:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають обмеження волі до 10 років позбавлення волі.

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