Родичі полонених не підтвердили особливих прикмет загиблих у катастрофі Іл-76 — Координаційний штаб

Координаційний штаб підтвердив, що 65 українських воїнів з наданого росіянами списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах обміну.

Родичі українських полонених із наданого РФ списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області, наразі не знайшли на оприлюднених фрагментах тіл особливих прикмет, які б вказували на їхніх рідних.

Про це повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов після зустрічі з рідним та близькими українських військовополонених.

Він також зауважив, що російська сторона після неодноразових звернень України з великою затримкою надала список військовополонених, яких мали обміняти 24 січня і які нібито були на борту Іл-76. За словами Усова, РФ послалась на один зі списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах.

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Координаційний штаб підтвердив, що 65 українських воїнів з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах обміну.

Водночас, як наголосив Усов, опитані родичі бійців зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіакатастрофи, наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

Хто саме перебував на борту Іл-76

Голова Координаційного штабу Кирило Буданов підкреслив, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто насправді перебував на борту згаданого літака.

“Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань”, - зазначив начальник ГУР МОУ.

Представники Координаційного штабу підкреслили, що родини військовополонених будуть проінформовані про долю їхніх рідних, щойно уповноважені органи володітимуть чіткою та достовірною інформацією з цього приводу.

Координаційний штаб наполягає на всебічному та компетентному міжнародному розслідуванні цієї події та зробить все можливе, аби правда була встановлена.

Нагадаємо, військово-транспортний літак ІЛ-76 розбився у Бєлгородській області 24 січня. У Головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що на його борту могли бути як ракети С-300, так і люди. Також відомо, що того дня мав відбутися один з найбільших обмінів з початку повномасштабного вторгнення.

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