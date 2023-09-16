Родичка очільника Львівської ОВА причетна до втечі за кордон майже 200 ухилянтів – ЗМІ

Наталія Муха є рідною сестрою дружини Степана Козицького, брата голови ЛОВА Максима Козицького. Вона допомогла переправити за кордон сотні чоловіків призовного віку.

34-річна Наталія Муха виявилася близькою до сім'ї голови ЛОВА Максима Козицького. Саме вона причетна до виїзду через систему "Шлях" майже 200 чоловіків призовного віку, які так і не повернулися до України.

Про це стало відомо із розслідування NGL.media.

Так, видання стверджує, що між Наталією Мухою та очільником Львівської ОВА Максимом Козицьким справді існує родинний зв'язок. У Козицького є рідний брат Степан, він одружений з Ольгою Козицькою (дівоче прізвище – Муха). Тож Наталія Муха є дружиною рідного брата Ольги Козицької.

Зазначається, що цей зв'язок був підтверджений через дані декларацій, реєстр нерухомості та загальні адреси проживання.

Судячи з соцмереж Наталії Мухи та Ольги Козицької, вони досить близькі подруги. Наталія Муха також присутня на спільних фото з Максимом та Степаном Козицькими.

Сама Наталія Муха є керівником миколаївської організації "Просвіта" та також очолює миколаївський народний театр "Хліб". За інформацією, що надійшла від "Просвіта" та Громадської організації "Театр Хліб" до Львівської обласної військової адміністрації, яка видавала дозволи на виїзд, близько 200 молодих чоловіків призовного віку залишили Україну та не повернулися. Наталія Муха не відповідала на дзвінки та повідомлення, надіслані NGL.media з проханнями пояснити виявлені факти.

Зазначимо, що NGL.media досліджувало використання системи "Шлях" і знайшли сотні громадських організацій і благодійних фондів, причетних до втечі з країни чоловіків призовного віку. Видання з’ясувало імена та прізвища 2248 чоловіків, які виїхали за дозволами від Львівської ОВА і не повернулися.

За різними оцінками, така "послуга" коштує на чорному ринку 3000-5000 доларів з особи, тож мова йде насправді про десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, військком об’єднаного районного ТЦК міста Львова отримав шалено дорогі подарунки в обмін на недоторканість щодо мобілізації. Так, син воєнкома отримав подарунок у вигляді недобудованого будинку площею 638 кв.м та прибудинкової території в смт Брюховичі, Львівської області.

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