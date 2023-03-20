Родичка загиблого у ДТП з депутатом від "Слуги народу" Гевко: "Він його протягнув 50 метрів"

Подробиці трагічної ДТП, яка сталась на Львівщині за участю народного депутата Володимира Гевка.

В родині загиблого чоловіка вказали на декілька обставин, які поки залишаються невідомими для рідних жертви аварії.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомила одна з родичок загиблого.

"Наскільки мені зрозуміло, під час ДТП депутат протягнув його близько 50 метрів. Взуття було в одній стороні, труп на пішоході (пішохідному переході – Ред.). Кросівки були справа, труп зліва, на великій відстані", - повідомила нам родичка загиблого.

За її припущеннями, депутат міг їхати на великій швидкості. "Є підстави вважати, що швидкість була великою. Машину побило аж радіатор потік (офіційно ні депутат, ні правоохоронці поки не назвали швидкість автівки – Ред.).

ДТП сталась в 19.30, труп лежав до першої години ночі, поки приїхали судмедексперти і всі-всі. Коли ми стояли біля померлого, депутат висловив свої співчуття. Почекаємо, яку інформацію висвітлять офіційно", - додала родичка загиблого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у неділю, 19 березня, сталася автомобільна аварія за участю народного депутата від партії "Слуга народу" Володимира Гевко. Внаслідок ДТП померла людина.

Пізніше у ДБР повідомили, що аварія сталась на автодорозі сполученням "Тернопіль – Львів – Рава-Руська" у селищі Золочівського району Львівської області. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, збив пішохода.

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