Родина ексміністра екології Злочевського відмовилась від 2 ліцензій на видобуток надр - Данілов

Надходження від надр в Держбюджет у 2021 році може становити 50 мільярдів гривень.

В Україні РНБО продовжує стежити, щоб національними надрами користувалися лише ті компанії, які мають на це дозвіл.

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Про це 15 жовтня під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"За цей рік очікуємо надходження від служби геології і надрокористування до держбюджету щонайменше 50 мільярдів гривень. Це при тому, що у 2020 році надходження становили 28,9 мільярда гривень. Питання залишається на контролі. Ми маємо інформацію про наявність не до кінця вивчених процесів у цій царині. У нас є 23 компанії, які мають ліцензії на вуглеводні. На засіданні РНБО були дані доручення СБУ з'ясувати, як так сталось, що ці компанії без відповідних нормативно-правових актів, які діяли на 2018 рік отримали ці дозволи. Відкрите кримінальне провадження", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також наголосив, що родина колишнього міністра екології Миколи Злочевського відмовилася від 2 ліцензій на вуглеводні надра.

"Якщо говорити про наші надрокористування, то хочу сказати, що люди, які є відомими в нашій країні продовжують відмовлятись від ліцензій, які свого часу отримати. І от ми можемо подякувати родині Злочевських, яка відмовились від 2 ліцензій на вуглеводні", - сказав Олексій Данілов.

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