Родина Іванісова за час його депутатства придбала нерухомість і авто майже на 2 мільйони доларів — Bihus.Info

Родина народного депутата Романа Іванісова, члена комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, за час його депутатства придбала кілька дорогих автомобілів і нерухомості.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Повідомляється, що до моменту парламентських виборів 2019 року Іванісов декларував дуже скромні активи і заробітки, при цьому вказував значні суми заощаджень у готівці, близько мільйона доларів. З початку 2020 року його дружина, Марина Іванісова, почала витрачати ці заощадження. У лютому і квітні 2020 року вона придбала два нових преміум-автомобілі Mercedes GLE350 та GLS400, витративши приблизно 200 тисяч доларів.

Одночасно Марина Іванісова інвестувала в нерухомість, купивши дві квартири, три паркомісця і три веломісця в ЖК "Manhattan city" у Києві. Загальна вартість цієї нерухомості складала близько 320 тисяч доларів. У 2021 році вона придбала ще один Volkswagen Multivan за 90 тисяч доларів.

Протягом перших шести місяців 2020 року Іванісова витратила понад пів мільйона доларів на автомобілі та нерухомість. Восени 2022 року Роман Іванісов інвестував понад 12 мільйонів гривень (близько 330 тисяч доларів) у дві нові квартири в Києві, які, за його декларацією, були подарунком від матері. Матір Іванісова, Ірина Іванісова, є підприємцем з Бердянська і пояснила великі суми своїх заощаджень довгим стажем роботи підприємцем.

У 2023 році сім'я Іванісова продовжила купувати нерухомість. Дружина депутата придбала три земельні ділянки і будинок, що ще будується, в котеджному містечку "Ariel Village" біля Києва. Попри те, що забудовник продавав будинки в цьому районі за мінімум 30 мільйонів гривень, Іванісовій вдалося придбати землю і будинок за приблизно 3 мільйони гривень, що вона пояснила вигідною ціною від продавця.

Сам Роман Іванісов не прокоментував ці дорогі покупки.

Нагадаємо, один із народних депутатів розбагатів на мільйони завдяки бізнесу з черешнями. Тепер він живе в розкішній квартирі в столиці і, здається, забув про бідність.

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