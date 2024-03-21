Родина керівника Антимонопольного комітету Кириленка розжилася майном на понад 70 млн грн — розслідування

Родичі чиновника придбали нерухомість та дорогі автівки у період, коли він очолював Донецьку обласну адміністрацію. При цьому бізнесовою діяльністю вони не займалися.

У період 2020-2023 років родичі колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка, який тепер очолює Антимонопольний комітет України, придбали великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 кв. м офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти в Ужгороді. Загальна вартість майна - понад 70 мільйонів гривень.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту "Схеми".

Журналісти встановили, що все це майно здебільшого оформлене на родичів дружини Кириленка (батьків-пенсіонерів та бабусю). Родичі чиновника придбали нерухомість та дорогі автівки у період, коли він очолював Донецьку обласну адміністрацію. При цьому бізнесовою діяльністю вони не займалися.

Нерухомість на Київщині

Зокрема, у квітні 2020 року тесть тодішнього голови Донецької ОДА Олександр Матієнко придбав у котеджному містечку на Київщині 25 соток землі та будинок на 228 квадрати всього за 4 мільйони гривень, хоча на продаж його виставляли, згідно з оголошенням, за 10 мільйонів.

У квітні наступного року Матієнко придбав ще 25 соток у тому ж котеджному містечку за 1,8 мільйона гривень, тепер на цій території - фундамент майбутньої будівлі.

Майно на Закарпатті

Після повномасштабного вторгнення РФ родина Кириленка продовжила купувати дороге майно.

Також читайте Суд у Києві наклав арешт на 22 квартири та 15 автомобілів нардепа Дубінського, його матері та ексдружини

У серпні 2022 року Матієнко придбав майнові права на апартаменти у преміальному житловому комплексі Residents Park в Ужгороді. За дивним збігом, Павло Кириленко раніше очолював військову прокуратуру саме в цьому місті.

Тесть Кириленка придбав майнові права на квартири площею 90 і 74 квадратних метри за 800 і 640 тисяч гривень у той час, коли, за інформацією журналістів, ринкові ціни були суттєво вищими – 7 та 6 мільйонів гривень.

У квітні 2023 року Матієнко купив в ужгородському ЖК майнові права на ще одну квартиру – площею 77 квадратних метрів за майже 670 тисяч гривень, хоча ринкова вартість була майже 6 мільйонів гривень.

Теща Кириленка Наталія Матієнко у той же період придбала майнові права на квартиру в комплексі Residents Park на 80 квадратів, заплативши понад 670 тисяч гривень (ринкова вартість апартаментів - близько 6 мільйонів гривень).

Окрім квартир, подружжя Матієнків у період із 2022 по 2023 рік стали власниками чотирьох паркомісць в ужгородському ЖК, сукупною ринковою вартістю понад 2,5 мільйона гривень.

Столичні надбання

У березні 2023 року теща Кириленка стала власницею двох квартир у Києві в житловому комплексі Obolon Plaza (кожна площею майже 90 кв. м) сукупною вартістю 9,5 мільйонів гривень.

Тоді ж тесть Кириленка придбав у Obolon Plaza два паркомісця – на загальну суму, відповідно до ринкових цін, від 80 до 100 тисяч доларів.

Як з’ясували журналісти, у цьому ж столичному ЖК у травні 2023 року теща Кириленка стала власницею офісного приміщення у майже 200 квадратів. За документами, офіс подарувала Альбіна Віннікова — її мати. Вартість майна майже 12 мільйонів гривень.

Також тесть Кириленка володіє Volkswagen Tiguan 2020 року випуску, а теща – люксовим кросовером BMW X3, на якому пересувається дружина голови АМКУ Алла Кириленко.

У коментарі "Схемам" Павло Кириленко заявив, що у родини його дружини було достатньо заощаджень, щоб придбати все це майно.

Нагадаємо, раніше знімальна група видання "Українська правда" виявила, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, який є неформальним куратором усієї правоохоронної системи, вже декілька років мешкає в маєтку, який йому не належить і був придбаний за суттєво зниженою вартістю.

Читайте також: