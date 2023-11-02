"Родіна-мать зовет": у Дніпрі чоловік посеред вулиці включив нову пісню путініста Лєпса

У Дніпрі чоловік на всю гучність увімкнув російську пропагандистську пісню, написану для заохочення окупантів вбивати українців

У центрі Дніпра чоловік у халаті посеред вулиці слухав на повну гучність російську пісню путініста Григорія Лєпса "Родіна-мать зовет", написану уже після повномасштабного вторгення для заохочення росіян їхати на війну вбивати українців

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

На кадрах видно, як чоловік у білому халаті, на який наверх накинута куртка, стоїть біля автівки і насолоджується прослуховуванням пісні прихильника диктатора Путіна Григорія Лєпса "Родіна-мать зовет".

Зокрема, лунали такі пропагандистські рядки:

"За тебя встану, Россия-мама

Родина-мать зовёт

Не подведи её

За тебя встану, Россия-мама".

Цю пісню Лєпс написав 2023 року, щоб підняти у росіян рівень "патріотизму" і заохотити їх їхати на війну вбивати українців і вмирати за Путіна.

Як передає "Дніпро оперативний", на місце події викликали поліцію, правоохоронці розшукали любителя "русского міра". Чоловіка притягли до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.

За інформацією пабліка, СБУ провела з поціновувачем російської музики виховну бесіду. Пізніше він записав відеозвернення, в якому перепросив за свій вчинок.