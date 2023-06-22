Родина одеського військкома придбала в Іспанії майна на мільйони: Борисов все заперечує

Нерухомість у Марбельї одеський військком зареєстрував не на себе, а на свою матір-пенсіонерку.

Родина очільника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Борисов, який працює військкомом від 1996 року, в телефонній розмові з виданням "Українська правда" спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги з місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він "не влазить у ці справи".

Також він заявив, що "не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі".

"Я нічого не придбав, я вже давав пояснення", - сказав Борисов.

З його слів, дружина мала розповісти йому про це згодом, а наразі займається документацією. Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона "продала стару автівку та купила собі Land Cruiser".

За даними видання, родина Євгена Борисова наприкінці 2022 року придбала в Іспанії маєток вартістю понад 3 млн євро, який зареєстрували на матір Борисова. Дружина військкома, за даними з Мережі, стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

Борисова відсторонили від займаної посади, а ДБР відкрило провадження за фактом незаконного збагачення.

Нагадаємо, у квітні екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що родина Борисова в кінці 2022 року придбала на іспанському узбережжі маєток вартістю більше 3 мільйонів євро а також офісне приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини з'явився Mercedes Gelendvagen.

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